羽毛球︱世界一哥安賽龍港羽賽首戰爆冷出局　戴資穎因傷退賽 (22:50)

前世界一姐的戴資穎今在女單首圈面對同胞許玟琪，首局先以10：21落敗，次局戰至3：11時因肩膊受傷退賽。她賽後透露這或是她最後一次出戰香港公開賽，「我會打到明年年底，但不知道明年會不會來，有一點遺憾，但也沒辦法」。至於女單頭號種子的日籍前世界一姐山口茜，則直落兩局輕取中國隊球手高昉潔。

男單方面，世界排名第1的丹麥名將安賽龍在首圈連輸兩局10：21及16：21，爆冷不敵世界排名37的中華台北隊球手李佳豪。安賽龍賽後稱周日的中國公開賽決賽使他感到疲倦，並大方稱讚對手表現良好，值得取下勝利。

至於東京奧運男雙金牌得主李洋／王齊麟在激戰3局後，以局數2：1反勝馬來西亞組合，二人為重返香港作賽感興奮，當中李洋認為在港作賽就像在主場一樣，「很久沒有回來比賽，很喜歡香港的氣氛，有球迷幫我們打氣」。

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