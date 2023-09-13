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羽毛球︱李卓耀港羽賽衛冕首擊過關　伍家朗首圈止步　鄧謝配「港隊內訌」反勝李吳配 (21:42)

香港公開羽毛球錦標賽今（13日）於香港體育館（紅館）續戰，3名男單港將中，僅伍家朗於首圈出局，無緣與力爭衛冕的李卓耀於次圈上演「內訌戰」。鄧俊文／謝影雪則在混雙首圈以局數2：1反勝港隊隊友李晉熙／吳芷柔。

力求衛冕的李卓耀在首圈以21：13及21：15，直落兩盤擊敗中國隊球手翁泓陽，他賽後表示已沒有衛冕的感覺，「時間已經過了好久，這幾年也再沒贏過冠軍，對我來說不可以說是衛冕，但重回主場作賽，讓我拾回幾年前的興奮和自信心」。

李卓耀在次圈的對手將是在首圈擊敗隊友伍家朗的印尼籍5號種子祖拿坦。伍家朗雖以21：16先拔頭籌，但及後連輸兩局17：21，最終首圈止步，他賽後坦承發揮有待改善，「最後關頭比較猶豫及太保守，希望之後可在處理壓力上有所改善，這次在香港作賽自己也希望有更好表現，所以給了自己更多壓力」。

另一港將吳英倫則於首圈直落兩局擊敗世界排名第33的以色列籍球手米沙，晉級16強，他賽後稱從沒想過會有這成績，同時強調任務未完成，會繼續盡力打好每場比賽。

混雙方面，鄧俊文／謝影雪在先輸1局18：21下，連贏兩局21：13及21：16，以局數2：1反勝李晉熙／吳芷柔。「鄧謝配」認為能及時追分是致勝關鍵，「第3局落後7：11時及時追分，增強氣勢，令對方出現失誤」。二人晉級後將在次圈對上6號種子的印尼組合。

至於羅卓謙／楊盛才及鄒軒朗／呂俊瑋分別在男雙首圈以局數1：2反負中華台北及德國組合。吳芷柔／曾曉昕則在女雙首圈直落兩局不敵中國組合出局。

明日賽事方面，除了李卓耀將對上祖拿坦外，吳英倫亦會在次圈對上世界排名第24的丹麥籍球手積安克。呂樂樂／吳詠瑢則將在女雙次圈，迎戰昨擊敗另一港隊組合楊雅婷／楊霈霖的5號種子泰國組合倫塔卡恩／本雅帕。

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