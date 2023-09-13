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世大運︱港隊成都世大運創佳績　獲馬會優秀運動員計劃頒獎金鼓勵　劍擊隊成大贏家 (20:39)

香港代表團在上月的成都世界大學生運動會橫掃4金1銀7銅，寫下歷史佳績。賽馬會優秀運動員計劃今午（13日）假香港體育學院舉行頒獎禮，向17名獲獎運動員頒發375萬港元獎金，當中210萬港元由劍擊隊所得。

賽馬會優秀運動員獎勵計劃設現金獎，獎勵在7項大型運動會贏得金、銀、銅牌的運動員。香港代表團在成都世大運奪得4金1銀7銅共12面獎牌。得獎運動員分別來自劍撃、武術、羽毛球、乒乓球及網球隊，其中於男子花劍個人及團體賽膺雙料冠軍的「劍神」張家朗成為大贏家，贏得75萬元獎金，其隊友蔡俊彥在個人賽摘銅，加上團體賽金牌，亦可得35萬元。

至於佘繕妡在女子重劍個人賽奪金，則獲得50萬元，她笑稱首次獲得如此高金額獎金，又稱這對每名堅持奮鬥的運動員是一種肯定。這名22歲港將透露會先儲起獎金，「我沒需要花費大量金錢，會先把獎金儲起來，或者投資在自己身上，用作備戰2024年巴黎奧運周期，希望可取得奧運參賽資格」。

為爭取來年巴黎奧運入場券，佘繕妡目前已從美國聖母大學休學，她表示戰畢世大運返港後一直訓練，有感目前狀態不俗，期望本月底在杭州亞運可打出好表現，「打比賽，一定想攞牌，但還是要專注比賽，有獎金是額外獎勵。希望上場能把技術學以致用，我在女子重劍賽事面對的對手，她們大多比我年長，經驗相對較多，希望我透過近年針對性的訓練技術，可以跟她們比拚」。她又指過往的東京奧運、NCAA、世界盃、大獎賽、亞洲賽、世界賽和世大運等，對她除了是考驗，也是增加經驗的賽事，有助面對接下來的杭州亞運。

在今屆世大運贏得1金1銅的武術運動員許得恩，則對於為港隊贏首金感榮幸，他也期望大家可放下得失，享受運動，「希望各位運動員珍惜每次為香港上陣的機會，好好享受運動為自己帶來最純粹的快樂，不忘初心」。對於杭州亞運，許得恩期望繼續「玩得開心」。

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