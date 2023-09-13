網球︱前「世一」夏納兩違反興奮劑規定　被禁賽4年勢上訴 (18:18)

夏納去年10月在美網首圈出局後，被驗出服用禁藥羅沙司他（Roxadustat），自始便沒有比賽。羅沙司他是治療腎性貧血的藥物，有助於刺激紅細胞生成，被視為血液興奮劑。及至今年5月，3名「運動員生物護照」（ABP）獨立專家一致認為，夏納的51次血檢中，發現出現不規律狀况，合理的解釋是對方「很可能服禁藥」。ABP是一種採用長期跟蹤記錄運動員的血液指標的方法，可從中尋找血象異常變化，從而判斷運動員是否使用禁藥。

曾在2018年法網和2019年溫網女單封后的夏納，對ITIA的裁決感到非常失望，強調近一年來「是我一生中最艱難的苦戰，不幸的是，戰鬥還要持續下去」，並指出「我奉獻給美好的網球。我非常重視管理我們這項運動的規範，並為我從未有意或故意使用任何違禁物質而自豪。我拒絕接受ITIA裁定的4年禁賽。我打算向（CAS）提出上訴。」

其他報道：網球︱WTA香港網球公開賽闊別5年復辦 艾莎蘭卡領銜下月維園出戰

其他報道：高爾夫球︱陳芷澄相隔9年再征亞運 為代表港隊棄戰LPGA賽 盼彌補遺憾爭牌

其他報道：友賽︱德國挫法國止頹 禾拉暫代領軍即勝稱鬆一口氣 英格蘭第600勝冠歐洲