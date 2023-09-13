明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球︱前「世一」夏納兩違反興奮劑規定　被禁賽4年勢上訴 (18:18)

國際網球誠信機構（ITIA）表示，停賽中的兩項大滿貫女單得主的前世界一姐夏納，因兩次違反反興奮劑規定，被禁賽4年，至2026年10月6日為止。該名月尾便32歲的羅馬尼亞籍球手今晨（13日）稱，計畫上訴至國際體育仲裁法庭（CAS）。

夏納去年10月在美網首圈出局後，被驗出服用禁藥羅沙司他（Roxadustat），自始便沒有比賽。羅沙司他是治療腎性貧血的藥物，有助於刺激紅細胞生成，被視為血液興奮劑。及至今年5月，3名「運動員生物護照」（ABP）獨立專家一致認為，夏納的51次血檢中，發現出現不規律狀况，合理的解釋是對方「很可能服禁藥」。ABP是一種採用長期跟蹤記錄運動員的血液指標的方法，可從中尋找血象異常變化，從而判斷運動員是否使用禁藥。

曾在2018年法網和2019年溫網女單封后的夏納，對ITIA的裁決感到非常失望，強調近一年來「是我一生中最艱難的苦戰，不幸的是，戰鬥還要持續下去」，並指出「我奉獻給美好的網球。我非常重視管理我們這項運動的規範，並為我從未有意或故意使用任何違禁物質而自豪。我拒絕接受ITIA裁定的4年禁賽。我打算向（CAS）提出上訴。」

其他報道：網球︱WTA香港網球公開賽闊別5年復辦　艾莎蘭卡領銜下月維園出戰

其他報道：高爾夫球︱陳芷澄相隔9年再征亞運　為代表港隊棄戰LPGA賽　盼彌補遺憾爭牌

其他報道：友賽︱德國挫法國止頹　禾拉暫代領軍即勝稱鬆一口氣　英格蘭第600勝冠歐洲

相關字詞﹕體育 網球 夏納 停賽 國際體育仲裁法庭 禁藥 羅沙司他 運動員生物護照 美網 大滿䍤貫 國際網球誠信機構 編輯推介

上 / 下一篇新聞