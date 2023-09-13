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高爾夫球︱陳芷澄相隔9年再征亞運　為代表港隊棄戰LPGA賽　盼彌補遺憾爭牌 (17:53)

國際高爾夫球挑戰賽今早（13日）假粉嶺高球場上演港將陳芷澄、劉弦、許龍一及張雄熙亦有參與，為杭州亞運作最後準備。當中陳芷澄相隔9年，以職業球員身分再戰亞運，她盼彌補遺憾登上頒獎台，並笑言期望如劍擊及泳隊一樣，為港隊爭取佳績。

杭州亞運將於下周六開鑼，今屆高爾夫球准許職業球手參賽，讓本港首名打入美國女子職業高爾夫球巡迴賽（LPGA）的陳芷澄，自2014年仁川亞運後再次為港披甲。對於相隔9年再戰亞運，陳芷澄難掩興奮，並透露為此棄戰兩站美巡賽，「我成為職業球手後，本以為自己沒機會再打亞運，但得悉賽會宣布職業球員可參賽，我馬上告訴香港職業高爾夫球協會我願意參賽，即使要缺席LPGA賽事，但毫無疑問我想代表香港比賽」。

剛滿30歲的陳芷澄，在仁川亞運並列第8完賽，她坦承為錯過獎牌感可惜，並盼今次可踏上頒獎台，「高爾夫球只要稍一失準，排名就會大跌，希望今次可以彌補遺憾，完成上次做不到的目標」。陳芷澄在亞運除了出戰個人賽，亦會跟年輕小將劉弦、韓紫琳角逐團體賽，她期待與師妹切磋及分享心得，又指有留意對方在業餘賽的表現。

列強派出職業大軍戰亞運高球賽，因此陳芷澄表示其團體賽目標為取得前5，她指最大對手定必是中國隊，因東道主陣中有早前升上世界第一的殷若寧，以及林希妤和劉鈺等職業好手，而韓國和泰國隊的實力也不容忽視。

再次為港出戰亞運，陳芷澄期望高球隊有好成績之餘，也希望在選手村看見其他港將，為彼此打氣，「期待見到張家朗，見到他們代表香港的成績驕人，我都想取得劍擊隊和泳隊的成就」，惟高球隊本月25日在港出發，陳芷澄料無緣觀看劍擊賽事。

至於將滿16歲的劉弦，對於首戰亞運感期待，「我由細到大的夢想，是代表香港參加大賽，所以今次機會難得，要好好珍惜。我在今次亞運可跟頂尖職業球手比賽，一定好有意思，而且Tiffany（陳芷澄）是我的榜樣，我會向她好好學習」。她又稱兩年後從高中畢業，便會赴美升學，待2029年畢業才嘗試打職業。

至於去年底在香港贏得生涯首個亞巡賽冠軍的許龍一，同樣首度征戰亞運。他將伙張雄熙和伍城鋒參賽。港隊上月曾赴杭州亞運場地「試場」，雖然當時受天雨影響，但許龍一和張雄熙皆認為場地有利自己發揮，期望屆時可打出好表現。

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