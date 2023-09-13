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友賽︱德國挫法國止頹　禾拉暫代領軍即勝稱鬆一口氣　英格蘭第600勝冠歐洲 (16:36)

日前辭退教練費歷克的德國隊，今晨（13日）在足總體育總監兼名宿禾拉暫代領軍下，於主場友賽以2：1擊退有箭頭基利安麥巴比缺陣的世界盃亞軍法國隊，取得半年以來6仗首勝，亦是近7次對「高盧雄雞」首捷。禾拉及入球功臣湯馬士梅拿賽後不約而同為「日耳曼軍團」止頹鬆一口氣。

由於德國隊是明年歐洲國家盃東道主，故此不用參加外圍賽，只能藉熱身賽以戰養戰，卻由3月尾至此役賽前6仗錄得1和5負劣績，而上仗主場慘負日本隊1：4更成費歷克被革職的導火線，需由曾於2000至04年執教的禾拉暫時領軍。他以3名拜仁慕尼黑攻擊手基拿比、利萊辛尼及湯馬士梅拿攻堅，後者亦不負所托甫開賽4分鐘便取得個人第45個國際賽入球，辛尼則於87分鐘射成2：0。

法國隊於89分鐘後由基沙文射入12碼破蛋，但終以1：2敗走，自去年底在世界盃決賽互射12碼負阿根廷隊後吞敗，並自2015年11月至今，7次對陣德國首嘗敗績，惟他們此役除有隊長基利安麥巴比和守將盧卡斯靴南迪斯等避戰外，翼鋒奧士文尼迪比利及大勇的馬古斯杜林等也只是後備上陣。

63歲的禾拉說：「這場勝仗對德國球員相當重要，上半場的表現更達頂級。整支國家隊可鬆一口氣。」梅拿認同禾拉說法，並表示：「我們這場比賽的跑動非常多。過去3天是瘋狂的。恭喜禾拉和他的團隊帶來的成果。不過，我們不應對這場勝仗有太多解讀。」此外，德國隊長根度簡於25分鐘傷出，由柏斯高哥斯入替，禾拉稱讚這名獲得第2頂喼帽的32歲白禮頓中場表現精彩，又感謝在這次國際賽檔期將他召入隊中的費歷克。

同日英格蘭隊作客友賽蘇格蘭隊的「英倫打吡」，藉菲爾科頓及祖迪比寧咸建功領前上半場，隊友後衛哈利馬古尼卻於67分鐘擺烏龍幫主隊破蛋。哈利卡尼在81分鐘埋齋助「三獅兵」以3：1勝出，並成為歷來首支取得第600場國際賽勝仗的歐洲球隊。

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