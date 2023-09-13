籃球︱滿貫銀牌決賽加時擊敗東方　奪隊史首冠 (00:16)

香港高級組男子籃球銀牌賽昨晚（12日）假伊利沙伯體育館上演，滿貫憑倒戈的李琪狂轟6球三分，攻入全場最高28分，戰至加時以90：80勇挫香港東方，贏得隊史首項甲一錦標。
從負方取得「復活」資格的東方，在此仗有主力基拔因傷缺陣，令「藍軍」鋒線力量受損。倒戈的滿貫射手李琪甫開賽即有炙熱手感，東方僅靠麥洛連及陳兆榮裏應外合追分 兩軍首節19：19平手。
蓋帝斯次節多次強攻禁區，迫使東方卜聿揚次節已呑下4犯，加上李琪大灑三分雨單節得11分，領軍將優勢擴至44：33完半場。
東方下半場急起直追，麥洛連助攻助守，在最後3分鐘扳平71：71，鄧志恒和蔡再懃相繼犯滿離場，蓋帝斯接連得分重奪優勢，雙方在第4節戰至78：78平手。不過，滿貫加時階段點點開花，終以90：80擊敗東方，贏得隊史首項甲一錦標。
得全場最高28分的李琪，直言隨滿貫創歷史感興奮，又指不再以全職身分打球仍無損鬥心，「只要有心打球，即使是業餘球員、在香港這環境，同樣可以打得好」。至於隊長歐陽維江贏得生涯首個冠軍，他笑言除了邀請父母觀賽，太太亦帶兩兒子到場支持。
頭場女子高級組賽事，從負方「復活」的偉邦在黃靖浠取「雙雙」的19分及11個籃板，加上吳欣潼貢獻17分，終以68：67險勝福建，兩隊須再戰一場定勝負。
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