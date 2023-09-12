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友賽︱日本輪換副選輕取土耳其　國足主場僅負敘利亞 (23:01)

日本隊今晚（12日）於中立場出戰友賽，雖與上仗大勝德國隊有10名球員輪換，但仍憑中村敬斗梅開二度，加上伊藤敦樹及伊東純也各建一功，以4：2擊敗土耳其隊。至於中國隊（國足）則在主場以0：1不敵敘利亞隊。

日本隊繼去年底的卡塔爾世界盃後，日前再於友賽擊敗德國隊，成為一時佳話之餘，4：1的比數亦令德國足總有史以來首次以解僱形式與主帥分道揚鑣，費歷克黯然下台。「藍武士」今與過往只曾兩次交手各勝一仗的土耳其隊在比利時的中立場友賽，主帥森保一與上仗鬥德國有多達10名正選輪換，僅得後衛伊藤洋輝連續兩仗擔正；而土軍中場大腦查漢奴古亦先列後備。

不過，日本隊是役延續氣勢，於15分鐘由中場伊藤敦樹於禁區外遠射死角入網先開紀錄，首為大國腳披甲即取得處子入球。及至28分鐘，久保建英遠射被土軍門將撲出不遠，隊友中村敬斗隨即上前補射得手拉開比數。這名效力法甲球會蘭斯的前鋒於36分鐘再下一城領先3球。

其後積極反撲的土耳其隊雖換入查漢奴古加強攻力，並在44及61分鐘分別憑後衛奧辛巴克及前鋒耶迪林的入球追近比數，但末段換入伊東純也、遠藤航及富安健洋等主力的「藍武士」，於78分鐘隨即由伊東純也博得12碼，他親自操刀中鵠，最終助球隊以4：2擊敗土軍，近4仗全勝兼入18球。

至於日前友賽言和馬來西亞隊的國足，今晚留守主場轉戰敘利亞隊，續由入籍兵艾克森伙拍武磊及謝鵬飛攻堅，惟全場佔較多控球下攻勢欠銳，更於59分鐘被客軍中場高爾馬的「冷箭」奠勝，以0：1飲恨，今輪國際賽期兩戰不勝。

另外，國足公布亞運22人大軍名單後，中超球會上海申花因有7名球員獲徵召，加上球季未完，會方將獲得中國足協補償之餘，該會原定本月26日在中國足協盃4強作客青島海牛亦落實延期。

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