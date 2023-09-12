杭州亞運︱林依諾臨危受命頂替蘇慧音　為初戰亞運感觸　冀平常心把握機會 (19:30)

由於蘇慧音因傷退隊，27歲的林依諾臨危受命，生涯首度出戰亞運，她透露昨日才正式得悉此事，但一直為此準備，「我做全職運動員的目標，就是代表港隊出戰大賽。我一直都很期待打亞運，希望能保持平常心，把握這難得的機會表現自己」。

林依諾9年前轉全職運動員，今年在WTT德國支線賽、克羅地亞挑戰賽及成都世界大學生運動會有不俗表現，「今年是自己這些年來進步最多、打得最好的一年，主要是心態放開了，學懂享受每場比賽，過往太大壓力反而綁手綁腳」。

上屆雅加達亞運，林依諾只能以交流團參加者身份「參與」亞運，她在當時曾跟團友立下誓言，期望終有一日能夠以球員身分落場比賽，到今屆杭州亞運達成目標，她也感觸落淚，稱當中經歷不少高低起伏，「早幾年疫情間沒有比賽，大家都不知道何時復常，加上自己多年來都無打過大賽，中間真的想過放棄。但我堅持練習，現在終於做到了，感覺特別開心」。

林依諾續指，家人無條件的支持，是自己多次產生放棄念頭後，仍決意繼續奮鬥的原因，「付出與成續一直不成正比，我都不斷尋找原因，直到今年終有進步。媽媽很喜歡打乒乓球，不論我的成績如何，家人都會無條件支持。雖然她從來沒講過心願是甚麼，但我覺得她見到現在的我會很開心，只要她開心，我都開心。」

今次能夠出戰杭州亞運，林依諾直言過去的苦練，可用來裝備自己，她全職9年流過汗與淚並無白費，「每個人都自己的時間區，在這個時間擁有的事、打到亞運，就是最好的時機」。

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