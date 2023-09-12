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杭州亞運︱港乒5男5女征戰　黃鎮廷杜凱琹四線出擊爭牌　蘇慧音因傷退隊 (16:18)

香港乒乓球隊今早（12日）假香港體育學院會見傳媒，大軍隨後即赴上海集訓，為杭州亞運作最後準備。香港首席混雙組合黃鎮廷及杜凱琹皆四線出擊，並分別帶領男、女子隊出擊。至於女團主力蘇慧音因傷退隊，女隊主教練李靜不諱言影響爭牌機會，也是「上天給我們一個考驗」，但相信眾將齊心爭取佳績。

港乒將派出5男5女出戰杭州亞運，除了男團的姚鈞濤因在泰國參加WTT支線賽外，其餘球員及教練團隊今早皆有出席記者會。不過，上屆雅加達亞運及東京奧運女團銅牌得主蘇慧音不在名單上，並由上月成都世界大學生運動會女團銅牌得主的林依諾頂上。

女隊主教練李靜透露，在世大運後作出換人決定，因蘇慧音的右手神經傷患在連場大戰下受到影響，「很可惜及遺憾，但基於人性，我們要保護球員，打波只是一時，做人是一世」。

李靜又稱這是「上天給我們一個考驗」，盼其他球員可挺身而出，尤其是預料頂替蘇慧音擔起大旗的朱成竹，「我希望她能加快成長步伐，思維和理念都再堅定些。她作為運動員太斯文了，打法可以狂野一點」。

李皓晴及杜凱琹作為團隊主力，李靜期望兩人承擔更多責任：「因為少了一個台柱，知道有甚麼危機，明眼人都看到奪牌機會略略減低，但並非沒機會。己隊會力爭上游，也要抽好籤，我相信自己一直都好運！」雖然港乒連續8屆都有牌落袋，女團包辦4面獎牌，於日前的亞洲賽更摘銅而回。惟李靜稱每次比賽後的成績同樣歸零，為下場賽事繼續拚搏。

杜凱琹除了出戰女團，亦會出戰女單，並分別跟朱成竹及黃鎮廷，出戰女雙和混雙。提到多年戰友蘇慧音因傷退隊，她直言心痛對方，即使對團隊戰力有影響，也尊重其決定，「阿蘇的實力很強，對付削球手等特殊打法的球員也有好表現，若她在陣能必影響敵隊的排兵布陣。不過，球隊眾人打法各有特色，我們會一起努力，爭取佳績」。

杜凱琹第3次出戰亞運，受右手手肘傷患影響的她，坦承以順利完賽為目標，「我的手肘一直痛，要治療打針，但最終又要退賽，這一年來好像重複做些事。傷患令我心態處於崩潰邊緣，對打球產生恐懼」。她續指，每個運動員去到一定年紀都會有傷患，會努力調整心態，因為她並非孤軍作戰，也要對團隊及拍檔負責，只要落場就堅定去拚。

至於黃鎮廷為港乒「三朝元老」，他直言有信心跟杜凱琹衝擊混雙獎牌，但會以平常心應戰，「上屆期望太大，成績不理想，今屆會學識接受一切，因凡事不會盡如人意，場上不容許想得太多」。32歲的他初為人父，笑稱對於打球亦有啟發，「照顧小朋友有很多瑣碎事，很難休息充足，有時會去想這就像比賽賽程編排一樣，不會凡事如意。」

雖然愛女只得兩個月大，未能到現場觀賽，但黃鎮廷表示今屆亞運對他另有一層意義，「這是一種責任，我會專注和盡力去打，希望她長大後知道爸爸是個拚搏的人」。

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