友賽︱港足創14年來最大勝仗　將帥稱為下月世盃外添信心　米高首戰不滿意未入球 (02:35)

港足在香港大球場贈文萊隊10蛋，全場多達37次射門22次中龍，以及有11次角球，取得自2009年8月東亞盃外圍賽12：0大勝關島隊後，港足近14年來最大比數勝仗。而港足上兩次在香港大球場大勝10球以上，已是2003年2月及3月的東亞盃外圍賽，分別以10：0及11：0狂勝蒙古和關島隊。

安達臣賽後高興經過一段時間，終於可以取得入球和大勝，「雖然對手較弱，但也要靠球員才能取得10個入球。今仗為備戰下月對不丹隊的世盃外首圈帶來信心。對香港球迷來說，今晚是夢幻一夜」。新入籍前鋒米高雖屢失機，仍貢獻兩次助攻，安達臣滿意這名年輕前鋒首演，呼籲球迷給予耐性，「他只是19歲，仍未熟悉隊友。他速度快、護球能力亦好，雖然沒有入球，但有兩次起腳中楣及交出兩個助攻，這是他首次在這麼多觀眾下比賽，相信只是因為緊張才會錯失單刀」。

晨曦名宿哥連斯之子米高首披港足球衣兼在香港比賽，他稱感受到球迷支持愛戴，而賽前曾豪言「不能入球就不是前鋒」的他，承認今仗未能把握入球機會，只交出兩次助攻感不滿意，稱會在往後比賽補償，惟笑言：「看到球隊贏10：0但我沒有入球，父親應該會殺了我，所以我準備放下手機不敢看」。

港足今仗有3名球員梅開二度，除了艾華頓及潘沛軒，還有近兩場港超均有入球的中場陳肇鈞，他稱上仗被柬埔寨隊逼和的賽果不在預期，「我覺得今年很多比賽都好唔幸運，對強隊其實差距不是太大，但對弱隊想贏又贏不到，是埋門差一點，今仗埋門是有改善，希望可以一步一步取回信心」。他亦期望球迷能再給予時間見證港足進步，「大家都知我們重點目標是亞洲盃及世界盃外圍賽，我都知道大家對球隊入球率是有點意見，希望今場可交代到，或證明此前數仗未能入球是真的好唔幸運，我們真的在嘗試給球迷看到球隊很進攻和進取的一面」。

陳肇鈞亦稱這場大勝有助下月世盃外對不丹隊，「文萊球員與不丹球員踢法和身型都很相近，今場取得高空入球，都是我們想做到的，希望未來繼續加強死球攻勢，這是球隊入球板斧之一」。

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