友賽︱港足主場10球大炒文萊隊　6097人入場見證今年首場勝仗　 (21:59)

賽前雖曾下起大雨，惟比賽時已停雨如常比賽。已連續6場不勝的港足，相比上場作客被柬埔寨隊逼和1：1，今仗正選陣容有6個變動，賽前已預告由24歲門將謝家榮把守最後一關，兩名中超兵後衛梁諾恆及茹子楠復任正選，中場陳肇鈞取代黃洋位置，前場以新入籍兵米高，以及曾外流西班牙的陳晉一任左翼，聯同上仗首上陣即建功的艾華頓攻堅。

相對主場出擊的港足聲勢浩大，世界排名比港足低41名排190的文萊隊，作客區只有一名球迷手持文萊國旗入場。力求取得2023年首勝的港足，甫開賽便積極搶攻，在12分鐘便憑兩名首在主場代表港足上陣的新入籍兵合作，艾華頓接應米高橫傳後在禁區內起腳打開紀錄。中場陳俊樂於8分鐘後在禁區頂勁射地波得手，擴大比數至2：0。另一中場陳肇鈞於23分鐘門前加多一腳入網，但越位在先入球無效。2分鐘後港足防線曾現險象，梁諾恆後場被對手逼甩球後射門僅柱邊出界。而米高其後一頂一射均中楣不入。今仗任隊長的中堅艾里奧於41分鐘接應角球頭槌破網，替港足半場領先3：0。

港足換邊後得勢不饒人，在下半場首19分鐘再入4球，先是費蘭度51分鐘接應米高傳中在窄角度「狂抽」破網，5分鐘後黃威接應艾華頓橫傳，門前無人看管下射破文萊隊門將鴨都拿耶榮「大細龍」。艾華頓於59分鐘射成6：0，入籍後兩仗入3球，並在60分鐘功成身退被換出，陳肇鈞在64分鐘接應罰球傳中頭槌破網，以及82分鐘門前勁射梅開二度，加上後備入替的潘沛軒尾段連下兩城埋齋，在一片「We are Hong Kong」打氣聲響遍全場下，最終以10：0大勝一場。

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