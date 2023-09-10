杭州亞運｜「三棋一牌」誓師共43健兒角逐　11歲國際象棋手冀「享受比賽累積經驗」 (19:34)

國際象棋於2006年多哈亞運成為正式比賽項目，圍棋及中國象棋則於2010年廣州亞運成競賽項目，惟「三棋」過去兩屆亞運都遭取消。橋牌則在上屆2018年雅加達亞運成正式項目。

「三棋」將相隔9年回歸亞運，加上橋牌，港隊共派出43名運動員參賽，當中國際象棋首次派隊，成員包括年僅11歲的李奕衡，他期望享受亞運比賽，從中累積經驗。有「港產棋王」之稱的林景蔚則認為，亞運較國際象棋奧林匹克賽更難應付，「所有強敵都在亞洲，包括中國、越南、印度等，加上今次陣容比較年輕，希望他們累積經驗，到2026年在日本（名古屋亞運）就很有機會取好成績」。

上屆亞運奪兩銀兩銅的橋牌港隊，今屆將出戰男、女及混合團體賽。上屆男團摘銀的單偉彪改任領隊，稱目標在男、女團體賽爭獎牌。上屆混合團體賽奪銀的顧可容稱，現由前世界冠軍的中國籍教練帶隊後，擴闊了視野，「與5年前比較，感覺去了另一層次，希望能保持上屆成績，甚至有所突破」。

至於曾參加2010年亞運的圍棋手陳乃申將第二度參加亞運，目標在男子團體賽為港爭取一面銅牌。現時業餘6段的他，在個人賽面對職業棋手期望能至少取得一勝。

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