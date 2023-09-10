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友賽｜德國主場1：4不敵日本　繼世盃後再敗　費歷克仍稱是領軍最佳人選 (16:03)

明年主辦歐洲國家盃決賽周的德國隊，今晨（10日）在主場以1：4大敗予日本隊，繼去年底卡塔爾世界盃分組賽後再次不敵「藍武士」。德國隊近5戰友賽輸4場，惟「日耳曼兵團」主帥費歷克仍稱，自己是領軍球隊的「最佳人選」。

德國隊於去年底世盃E組首仗以1：2反負予日本隊，事隔近10個月兩軍再次交手。但在禾夫斯堡主場出擊的德國隊，今仗11分鐘就落後，被日本隊翼鋒伊東純也撞入打開紀錄，德國隊憑翼鋒利萊辛尼於19分鐘扳平，惟3分鐘後藍武士憑上田綺世破門再領先。戰至下半場尾段，日本隊再由淺野拓磨及田中碧分別建功，終以4：1大勝而回，當中淺野拓磨繼世盃後兩鬥德國均有入球。

對於德國隊近5戰友賽錄得4敗，主帥費歷克表示：「我們已為對手做足準備，我對將來的工作充滿信心，球隊上下也做得很好，我深信自己是領軍的最合適人選。」至於現任德國足球總監兼名宿禾拉，則以「尷尬」形容這場賽果。

其他友誼賽方面，昨首次帶領沙特阿拉伯隊出賽的意大利籍主帥文仙尼，在半場已落後兩球下，最終在英格蘭中立場以1：3不敵哥斯達黎加隊；同日韓國隊有隊長孫興慜踢足全場，但作客對威爾斯隊只能互交白卷平手。沙特將於後日續在英格蘭友賽韓國隊。另外，中國隊（國足）昨晚在成都友賽由港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊，於11分鐘先失守，僅靠效力大連人的翼鋒林良銘在36分鐘扳平，以1：1逼和對手，下仗於周二晚迎戰敘利亞隊。

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相關字詞﹕足球 友誼賽 德國 日本 費歷克 沙特阿拉伯 文仙尼 編輯推介

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