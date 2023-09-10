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友賽｜港足明晚大球場鬥文萊爭結束不勝走勢　謝家榮有望首主場正選把關 (20:48)

香港足球代表隊經過6場不勝後，明晚（11日）8時坐陣香港大球場友賽文萊隊，力爭重返勝軌取今年首勝。除了新入籍兵米高勢聯同艾華頓正選攻堅，主教練安達臣亦透露將由門將謝家榮首次主場把關。

香港vs.文萊 周一晚上20：00開賽 票價：$160/40（港台電視32台直播）

香港上周四晚起經歷有紀錄以來生效時間最長的黑色暴雨警告後，全港多區嚴重水浸，原定港足及文萊隊今晚在香港大球場的賽前操練，亦考慮到比賽場地質素，改到將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行。明早10時至下半場開賽前，香港大球場仍有現場售票。

安達臣今晚在賽前記者會表示，期望明仗踢出比作客柬埔寨隊時更好表現和勝出比賽，「我們在主場要踢得更聰明主導比賽，球迷再次入場支持我們是非常重要」。他稱雖經過大雨，惟了解球場質素仍不錯。軍情方面，前鋒安永佳提早返回中甲球會廣西平果哈暸報到，由新入籍兵米高填補其空缺及接替9號球衣。安達臣稱除了中場黃洋雖有操練，但上仗受輕傷上陣成疑，其餘球員均可候命，透露將會再給機會門將謝家榮正選把關，「3名門將水準接近，謝家榮對越南隊時已展示潛質，明日會再次給他機會」。

6月中作客越南隊迎大港腳首戰的謝家榮稱，感謝主帥信任，又透露明仗父母都會入場，「希望勝出比賽令他們感到驕傲」。

世界排名190名的文萊隊，在去年東南亞錦標賽4戰全敗，入2球失22球排小組包尾，之後未再出戰國際賽，只在上周三友賽馬來西亞超聯球隊沙巴以1：3告負，明仗為今年首場正式國際賽，球員主要來自征戰新加坡聯賽的文萊球會DPMM FC。西班牙籍主教練甘比仙奴賽前稱，港足是好球隊，但強調即使作客及面對港足逼搶踢法，球隊亦不會死守，會嘗試尋求反擊努力爭勝。

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