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U23亞盃外｜港足U22慘吞烏茲別克10蛋　主帥司徒文俊致歉：對賽果表現感羞愧 (01:05)

港足U22昨晚（9日）於烏茲別克出戰U23亞洲盃外圍賽E組第二仗，在下半場連失7球下，以0：10慘敗予東道主烏茲別克隊，分組賽兩連敗肯定出局。主教練司徒文俊賽後向香港球迷致歉，稱對賽果和表現感到羞愧，「這是不能接受」。

坐享主場之利的烏茲別克U22，首仗已狂數阿富汗隊8：1壯行聲色；港足U22上仗則吞伊朗隊3蛋。主隊本仗甫開賽即盡開進攻馬力，6分鐘便打開缺口，並於25及28分鐘再下兩城，令港足半場以0：3落後。換邊後，港足未能招架敵軍強攻，遭烏茲別克隊狂轟7球，包括中堅葉卓文的烏龍球，以及尾段連失3球，最終在敵軍兩名球員Alisher Odilov及Ulugbek Khoshimov大演帽子戲法下，以0：10慘敗。

同日阿富汗隊以0：4不敵伊朗隊，港足U22與阿富汗同為兩戰全敗下，得失球以2球差距落後對方，兩隊將於周二香港時間晚上8時在最後一場分組賽對壘，爭取打開勝利之門擺脫末席。

港足U22主教練司徒文俊賽後說，向支持港足的球迷道歉，稱對賽果和表現都感到羞愧，「這是不能接受」。他提及初段頭5至10分鐘嘗試以兩名前鋒在前場施壓，一度成功阻止對手後場組織，但隨着比賽進程漸未能阻擋對方進攻下，因而被逼轉較被動的陣式應對。他補充，不少球員此前踢畢港超比賽就離港作賽，換言之最後一仗將是這班球員10日內第4場比賽，承認體能上是考驗。

港足梯隊過去一個月也曾試過出外比賽大比數落敗。U18上月底在蒙古烏蘭巴托舉行的東亞青年運動會，以0：8大敗予中華台北隊，事後在本地球圈引起不少迴響，包括傑志會長伍健曾發長文，質疑港足青年梯隊的教練團沒有足夠資歷帶隊。

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