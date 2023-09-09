網球｜佐高域殺入美網男單決賽　再遇麥維迪夫爭24「貫」 (20:45)

2號種子的36歲塞爾維亞籍傳奇球星佐高域，繼8強淘汰美國隊一哥費利斯後，今再遇上去年才轉職業的主場新星舒爾頓，這名美網3屆盟主憑第一發球取勝率達84%，加上5次打破對方發球局，最終直落3盤6：3、6：2、7：6（7：4）贏波晉級決賽，將力爭24「貫」刷新歷史新一頁。

賽後佐高域表示：「今年可在四大滿貫都打入決賽，這是我開季前想過最佳的情景，如今卻成真了，這無疑是夢寐以求之事。」而他又感謝舒爾頓大方恭賀，並笑言「這證明我贏得有說服力」。

至於世界排名第3的27歲俄籍名將丹尼麥維迪夫，則在另一場4強以7：6（7：3）、6：1、3：6、6：3，盤數3：1擊退頭號種子的西班牙籍「世一」卡路士艾卡拉斯，周一凌晨決戰佐高域，亦將是雙方歷來第15次交手，此前佐高域以9勝5負佔優，包括曾在2021年的澳網及美網決賽會師，當時各勝一仗，其中麥維迪夫正是於該屆美網以直落3盤6：4擊敗佐高域，初嘗大滿貫錦標滋味。

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