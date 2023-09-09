港足｜兩新入籍兵後晚主場鬥文萊攻堅　米高：入球是我職責　安達臣稱進攻已有進步 (20:48)

港足昨晚返港，今晚在將軍澳足球訓練中心復操前，安達臣聯同兩名新入籍兵艾華頓及米高見傳媒。就被柬埔寨逼和，安達臣詳細解釋受傷患問題而陣容不整，舉例茹子楠因病未有隨隊、勞烈斯、黃梓浩和梁冠聰均因傷未入選，抵步後梁諾恆、艾里奧和黃威都因病不適，未能以最佳陣容應戰下，重申該仗上半場球隊有很多攻門理應就解決比賽，「我是不滿意，感覺有如輸了比賽。結果對我們來說是負面，要做得更多」。安達臣透露對文萊的正選陣容會有不少變動，提及若沒受傷，兩名新入籍兵很大機會攜手正選。

港足已連續6場不勝，今年仍未開齋，上次勝仗已是去年9月底在旺角大球場閉門友賽2：0勝緬甸隊。安達臣強調改進需要過程，「我們不是巴西或阿根廷，不能每場都勝出。我們在亞洲盃決賽周所有球隊中排第二低，晉級後一定要對更強的對手學習，對中華台北或澳門隊不能令我們進步，也不應計較每場友賽輸贏，最重要是準備亞洲盃。若我們在分組賽勝出一場比賽，對巴勒斯坦隊是有可能，這樣就有晉級希望」。他又透露，原本有機會本月或下月約戰沙特阿拉伯隊等，但因要出戰世盃外首圈兩鬥不丹隊而被逼改變部署，才在本月國際周約戰兩支世界排名較低的球隊。

問到經過執教一年半，港足有何進步時，安達臣舉例，如6月作客對越南上半場有3至6次機會能入球便是進步，而作客對馬來西亞隊及主場對泰國隊亦有進攻機會，「我看到球隊進攻更有威脅，但最重要是要入球，所以他們（艾華頓及米高）來到這裏」。

晨曦名宿哥連斯之子、效力德丙恩高斯達特二隊的19歲非裔前鋒米高稱，會好好享受港足首仗，做好本分協助爭勝，「身為射手如不能入球就不能說是前鋒，入球是我的職責」。6月曾隨港足跟操的他稱，知道球隊能製造很多進攻機會，身為港足陣中最年輕球員，他稱不會因球迷寄予厚望而感壓力，「壓力只會是來自我自己能否入球」。艾華頓稱很開心第一場上陣就入球，但稱寧用勝仗來交換，亦承認球隊要再努力進步。

對於兩名新入籍兵，安達臣稱艾華頓在首仗已展示實力，而剛完成入籍的19歲前鋒米高，則年輕有潛力，「他在歐洲雖然是踢二隊，但聯賽水準比港超高，相信很快可表現實力，我很高興他能加入，他是港足未來重要戰力，能幫助球隊備戰亞洲盃。我們亦希望更多有實力球員代表港足，讓其他成員競爭進步」。

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