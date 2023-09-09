港足｜兩新入籍兵後晚主場鬥文萊攻堅　米高：入球是我職責　安達臣稱進攻已有進步 (20:48)

香港足球代表隊日前作客友賽被柬埔寨隊逼和1：1，已連續6場不勝。港足主教練安達臣今日（9日）稱球隊在他執教一年下進攻已更有威脅，重申只差入球，並透露兩名新入籍兵米高及艾華頓將於下周一主場友賽文萊隊正選攻堅。年僅19歲的米高稱會做好本分，「入球是我的職責」。
港足昨晚返港，今晚在將軍澳足球訓練中心復操前，安達臣聯同兩名新入籍兵艾華頓及米高見傳媒。就被柬埔寨逼和，安達臣詳細解釋受傷患問題而陣容不整，舉例茹子楠因病未有隨隊、勞烈斯、黃梓浩和梁冠聰均因傷未入選，抵步後梁諾恆、艾里奧和黃威都因病不適，未能以最佳陣容應戰下，重申該仗上半場球隊有很多攻門理應就解決比賽，「我是不滿意，感覺有如輸了比賽。結果對我們來說是負面，要做得更多」。安達臣透露對文萊的正選陣容會有不少變動，提及若沒受傷，兩名新入籍兵很大機會攜手正選。
港足已連續6場不勝，今年仍未開齋，上次勝仗已是去年9月底在旺角大球場閉門友賽2：0勝緬甸隊。安達臣強調改進需要過程，「我們不是巴西或阿根廷，不能每場都勝出。我們在亞洲盃決賽周所有球隊中排第二低，晉級後一定要對更強的對手學習，對中華台北或澳門隊不能令我們進步，也不應計較每場友賽輸贏，最重要是準備亞洲盃。若我們在分組賽勝出一場比賽，對巴勒斯坦隊是有可能，這樣就有晉級希望」。他又透露，原本有機會本月或下月約戰沙特阿拉伯隊等，但因要出戰世盃外首圈兩鬥不丹隊而被逼改變部署，才在本月國際周約戰兩支世界排名較低的球隊。
問到經過執教一年半，港足有何進步時，安達臣舉例，如6月作客對越南上半場有3至6次機會能入球便是進步，而作客對馬來西亞隊及主場對泰國隊亦有進攻機會，「我看到球隊進攻更有威脅，但最重要是要入球，所以他們（艾華頓及米高）來到這裏」。
晨曦名宿哥連斯之子、效力德丙恩高斯達特二隊的19歲非裔前鋒米高稱，會好好享受港足首仗，做好本分協助爭勝，「身為射手如不能入球就不能說是前鋒，入球是我的職責」。6月曾隨港足跟操的他稱，知道球隊能製造很多進攻機會，身為港足陣中最年輕球員，他稱不會因球迷寄予厚望而感壓力，「壓力只會是來自我自己能否入球」。艾華頓稱很開心第一場上陣就入球，但稱寧用勝仗來交換，亦承認球隊要再努力進步。
對於兩名新入籍兵，安達臣稱艾華頓在首仗已展示實力，而剛完成入籍的19歲前鋒米高，則年輕有潛力，「他在歐洲雖然是踢二隊，但聯賽水準比港超高，相信很快可表現實力，我很高興他能加入，他是港足未來重要戰力，能幫助球隊備戰亞洲盃。我們亦希望更多有實力球員代表港足，讓其他成員競爭進步」。
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