轉會︱沙特聯轉會窗今關閉　今夏總開支達7.84億鎊　4球會王室注資擴軍 (20:31)

自從葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）今年初加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，今夏有數十名球星跟隨其步伐「掘金」。沙特職業聯賽夏季轉會窗今晨(8日)關閉，最終總支出高達7.842億鎊（約76.7億港元）。然而沙特大搞足球，卻引來外界猜測背後目的。
沙特王儲穆罕默德掌權後，據稱為發掘新經濟利潤及穩定王室，擺脫沙特經濟依賴石油能源，推出「沙特阿拉伯2030年願景」，盼營造開放及多元投資環境發展旅遊業，惠及沙特年輕中產階級，運動產業正是被用作建立外交關係、貿易協定及吸引遊客。在阿聯酋及卡塔爾王室分別擁有曼城及巴黎聖日耳門（PSG）下，沙特跟隨海灣鄰國做法，將足球成其一重點發展目標。
沙特王室掌管的公共投資基金（PIF）先在2021年10月完成收購英超球會紐卡素，今年6月再購入國內4間球會伊蒂哈德、艾納斯、希拉爾及吉達艾阿里各75%股權成大股東，加上有C朗做先驅，令高薪利誘一眾知名球星加盟的進展事半功倍。
沙特聯夏季轉會窗今晨關閉，據轉會網站《Transfermarkt》數據，沙特聯球會今夏兩個月總支出高達7.842億鎊（約76.7億港元），帶來尼馬及賓施馬等超過50名球星，亦邀請到謝拉特等名宿執教。當中87%開支來自上述4間球會，希拉爾花費最多達3.021億鎊（約29.55億港元），淨開支超過任何一間歐洲球會。德勤數據顯示，沙特聯今夏總開支，僅次於英超、法甲及西甲。
年薪約2億歐元率先來到沙特的C朗，近日重申早預見這趨勢，「我6個月前說過會有很多球星來到沙特，當時每個人都認為我瘋了。能夠改變一個國家的足球文化，讓更多球星來到，是我的榮幸」。以9000萬歐元由PSG轉投希拉爾的巴西隊球星尼馬，昨更笑言現時沙特聯水準可能比法甲更好。
即使利物浦翼鋒穆罕默德沙拿及曼聯翼鋒查頓辛祖於最後一刻拒絕沙特球會招手，仍有10多名球星今夏離開英超改赴這西亞國。縱歐洲足協（UEFA）會長施菲林不認為沙特聯對歐洲足球產生威脅，「沙特只是跟隨中國步伐，花費大量金錢簽入職業生涯尾聲的球員」。但利物浦名宿加歷查則持相反意見，「我不是要批評任何人為金錢而前往沙特，但當球員在巔峰期離開歐洲足球，這就是個大問題」。新加盟吉達艾阿里中場加比維加與伊蒂哈德前鋒祖達，分別年僅21和24歲。曼城領隊哥迪奧拿早前也感慨稱，沙特聯影響了歐洲轉會市場。
沙特雖預計未能聯同埃及和希臘成功申辦2030年世界盃，但將主辦2027年亞洲盃決賽周。然而英國人權關注組織Grant Liberty曾發表報告稱，沙特發展足球目的，是為掩飾侵犯人權紀錄，提升國際聲譽而實施的「體育洗底」。
沙特聯今夏主要收購
球員（國籍） 年齡 位置 原球會 轉會費（歐元）*
希拉爾
尼馬（巴西） 31 翼鋒 巴黎聖日耳門 9000萬
馬爾甘（巴西） 26 翼鋒 辛尼特 6000萬
魯賓尼維斯（葡萄牙） 26 中場 狼隊 5500萬
阿歷山大米祖域（塞爾維亞） 28 前鋒 富咸 5260萬
米連高域沙域 （塞爾維亞） 28 中場 拉素 4000萬
高列巴尼（塞內加爾） 32 後衛 車路士 2300萬
耶辛尼保奴（摩洛哥） 32 門將 西維爾 2100萬
艾納斯
奧達維奧艾美臣（葡萄牙） 28 中場 波圖 6000萬
沙迪奧文尼（塞內加爾） 31 翼鋒 拜仁慕尼黑 3000萬
拿樸迪（西班牙） 29 後衛 曼城 2750萬
波索域（克羅地亞） 30 中場 國際米蘭 1800萬
阿歷士迪尼斯（巴西） 30 後衛 曼聯 460萬
吉達艾阿里
加比維加（西班牙） 21 中場 切爾達 4000萬
馬列斯（阿爾及利亞） 32 翼鋒 曼城 3500萬
辛特麥斯明（法國） 26 翼鋒 紐卡素 2720萬
艾度亞文迪（塞內加爾） 31 門將 車路士 1850萬
羅拔圖法明奴（巴西） 31 前鋒 利物浦 免費
伊蒂哈德
法賓奴（巴西） 29 中場 利物浦 4670萬
祖達（葡萄牙） 24 前鋒 些路迪 2910萬
賓施馬（法國） 35 前鋒 皇家馬德里 免費
尼高路簡迪（法國） 32 中場 車路士 免費
伊蒂法克
佐敦軒達臣（英格蘭） 33 中場 利物浦 1400萬
迪馬雷格雷（牙買加） 27 翼鋒 愛華頓 930萬
韋拿杜姆（荷蘭） 32 中場 巴黎聖日耳門 800萬
艾沙比
恩歷克卡拉斯高（比利時） 30 翼鋒 馬德里體育會 1500萬
*註：1歐元=約8.5港元
資料來源：《Transfermarkt》
其他報道：世盃外｜美斯一箭定江山 阿根廷挫厄瓜多爾旗開得勝 入29球平蘇亞雷斯南美洲紀錄
相關字詞﹕體育 轉會 沙特阿拉伯 沙特聯 尼馬 C朗 賓施馬 沙迪奧文尼 尼高路簡迪 英超 世界盃 編輯推介 王室 紐卡素 希拉爾 艾納斯 吉達艾阿里 伊蒂哈德