籃球世盃｜美國不敵德國4強止步　塞爾維亞挫加拿大闖決賽 (23:32)

矢志擺脫上屆劣績的美國男籃，今屆選入一眾NBA新星並於賭城拉斯維加斯接受為期約一個月集訓，雖然曾在次圈不敵立陶宛隊，但其餘賽事大多以大比數取勝，包括上仗於8強以100：63狂數意大利隊。今面對本屆有4名NBA戰將助陣的德國隊，開賽初段表現慢熱一度被拉開，但後備上陣的韋列士、哈利布頓及卡馬隆莊遜連接射入三分球，助球隊首節僅以兩分落後。次節美國隊由效力明尼蘇達木狼的星將安東尼愛華士獨取9分，助球隊半場反超60：59。

第3節德國隊把握美國隊手感冰冷兼失誤頻頻取得優勢，並於末段打出一段8：0攻勢，以10分優勢進入末節。及後美國隊由控衛謝倫般遜連取6分追近，但德國隊點點開花一直保住領先，終以113：111險勝，隊史首闖決賽，超越2002年季軍成績，而美國隊則連續兩屆無緣決賽。

至於加拿大隊日前在球證執法爭議聲中淘汰斯洛文尼亞隊後，今於另一場4強面對塞爾維亞隊，首節不但有兩大主將中鋒懷特包維及前鋒迪朗布克斯均受個人犯規纏身，反觀塞軍在中段起打出一段13：2攻勢，以23：15領先首節。次節塞軍有是役攻入並列全場最高23分的NBA戰將保丹洛域獨取9分，半場拉開至52：39。

下半場「楓葉國」雖在是役貢獻「雙雙」的NBA新星基傑奧斯阿歷山大領銜下力追，但塞爾維亞不論在投籃命中率或籃板均遠勝下一直保持優勢，終以95：86擊敗加拿大隊，是該國與黑山各自獨立後首闖決賽，將與德國隊後晚爭冠。塞軍此前曾以塞爾維亞及黑山隊身分，於1998及2002年封王，並曾在前南斯拉夫隊時期5次殺入決賽，其中於1970、1978及1990年奪冠而回。而落敗的加軍將與美國隊後日轉戰季軍戰。

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