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世盃外｜美斯一箭定江山　阿根廷挫厄瓜多爾旗開得勝　入29球平蘇亞雷斯南美洲紀錄 (17:09)

美斯今早（8日）以一記刁鑽罰球一箭定江山，帶領世界盃冠軍阿根廷隊，在2026年世盃南美洲區外圍賽首戰主場以1：0挫厄瓜多爾隊。這名36歲前鋒在這賽事累計攻入第29球，追平好友烏拉圭隊名將「阿蘇」蘇亞雷斯的紀錄，並稱「這對我倆都是一件非常美好的事情」。

美斯延續在國際邁阿密上陣11次入11球的勇態，於78分鐘在禁區頂主射罰球中內柱彈入，令阿根廷隊得以小勝厄瓜多爾隊，旗開得勝。美斯賽後說：「對手是一支出色的球隊，擁有優秀的球員，體能亦佳。每支球隊都想打敗阿根廷，尤其是己隊是世界盃冠軍。我們不能鬆懈，必須繼續進步。現在的目標是再次打入世界盃決賽周。」他迄今在國際賽上陣176次入104球，其中29球來自世盃外，追平了蘇亞雷斯的紀錄。美斯說：「我為我們在那位置並肩感到高興。考慮到世盃外對南美足球的意義，這對我倆都是一件非常美好的事情。」

同日哥倫比亞隊亦在主場以1：0勝委內瑞拉隊，巴拉圭隊則被少踢一人的秘魯隊逼和0：0，而明早將先後上演烏拉圭對智利隊及巴西對玻利維亞隊。

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