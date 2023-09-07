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羽毛球︱「鄧謝配」中國賽再負「東渡組合」　李卓耀偕「雙楊配」16強出局 (21:18)

港隊混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪今日（7日）在中國羽毛球公開賽次圈（16強），以局數0：2不敵次號種子日本「東渡組合」渡邊勇大／東野有紗近8次交手皆負。另外，港隊女雙組合「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖及男單李卓耀，分別被東道主「凡塵」組合陳清晨／賈一凡和日籍球手常山幹太擊敗。

今次是「鄧謝配」今年第5次與剋星「東渡組合」交鋒，首局前者一度追和8：8，但因發球出錯「送禮」兩分，之後形勢急轉直下，結果以14：21先負。「鄧謝配」次局重新出有個好開始，一度領前8：7，但之後又被反超，曾再追至17：18，但終連失3分輸17：21，無緣8強，是二人近兩年第8次不敵對方。

港隊「雙楊配」組合挑戰4屆世界賽盟主「凡塵組合」方面，首局先以15：21落敗，惟次局「雙楊」毫不怯場下與對手鬥得燦爛，曾追至19平手，卻在關鍵兩分失守，以19：21飲恨。男單李卓耀面對常山幹太則以9：21、8：21告負，亦令港隊今屆全告下馬，下周將返主場出戰香港羽毛球公開賽。

此外，男單首號種子丹麥名將安賽龍以局數2：1淘汰中華台北的王子維，將與新加坡籍的駱建佑爭入4強，中國隊的石宇奇的8強對手則是日籍的奈良岡功大。女單韓籍的安洗瑩及日籍的山口茜亦晉身8強，而此階段的觸目之戰是中華台北的戴資穎碰西班牙籍的馬蓮，以及陳雨菲與何冰嬌的中國隊「內訌」。

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