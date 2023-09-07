杭州亞運｜武術隊強勢征戰　莫宛螢新套路獲父編曲添意義　許得恩放開壓力盡情表現 (19:23)

杭州亞運武術項目將於本月24至28日假蕭山瓜瀝文體中心舉行，港隊將派出2男5女參賽，上屆在女子太極拳太極劍全能摘銀的莫宛螢，今屆會在同一項目爭取再上頒獎台。這名28歲港將透露，得悉亞運延期一年後，即決定以全新的套路及編曲迎戰，「這是一個全新風格，在我而言是一個毫不熟悉的領域，經過接近1年的努力，新套路開始純熟，場上表現也達到心中完美效果，女生打太極都可以好型、好瀟灑」。

莫宛螢自小在父親鼓勵下學習太極，而她這新套路的編曲，是從2017年內地劇集《軍師聯盟》的插曲改編而成，並由父親包辦剪接、編排及電子混音等，她坦言「就像爸爸陪我上場比賽一樣。多一分力量支持，發揮上一定會好過孤身上陣」。提到家人，莫宛螢突然眼眶泛淚，感激對方全力支持自己追夢。

莫宛螢期望透過全新套路，突破自我，「我在5年前較注重表現自己，像肢體方面，要將表演框架拉到好大、動作要好靚，但現在希望由內而外的表達情感，希望大家看到我的進步」。她表示自己亦有參考劇情，把自己代入軍師角色，表現出運籌帷幄的感覺。

至於早前在成都世大運贏得男子太極劍金牌及太極拳銅牌的許得恩，在亞運將角逐男子太極拳太極劍全能。他將會第2次出戰亞運，又指心態比起上屆大有轉變，「我在5年前較年輕，抱着想衝、想一鳴驚人的心態參加亞運。不過，我今屆心態有變，希望珍惜和享受代表港隊的機會」。

由於武術是主觀及富藝術性的表演項目，因此許得恩期望專注表演，放下爭標壓力，「我的目標是要玩得開心，好好享受比賽」。至於同樣於世大運有牌落袋的劉子龍及沈曉榆，亦有類似想法，後者表示：「戰畢世大運後，我希望抱輕鬆態度面對亞運，因為這對我的發揮更好」。

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