杭州亞運｜武術隊強勢征戰　莫宛螢新套路獲父編曲添意義　許得恩放開壓力盡情表現 (19:23)

香港武術隊今午（7日）在香港體院學院會見傳媒，分享備戰杭州亞運近况。上屆雅加達亞運銀牌得主莫宛螢透露獲父親幫忙編曲，令其新套路多出一重意義。早前在成都世界大學生運動會奪金的許得恩則期望於亞運舞台放下壓力，為觀眾送上扣人心弦的演出。
杭州亞運武術項目將於本月24至28日假蕭山瓜瀝文體中心舉行，港隊將派出2男5女參賽，上屆在女子太極拳太極劍全能摘銀的莫宛螢，今屆會在同一項目爭取再上頒獎台。這名28歲港將透露，得悉亞運延期一年後，即決定以全新的套路及編曲迎戰，「這是一個全新風格，在我而言是一個毫不熟悉的領域，經過接近1年的努力，新套路開始純熟，場上表現也達到心中完美效果，女生打太極都可以好型、好瀟灑」。
莫宛螢自小在父親鼓勵下學習太極，而她這新套路的編曲，是從2017年內地劇集《軍師聯盟》的插曲改編而成，並由父親包辦剪接、編排及電子混音等，她坦言「就像爸爸陪我上場比賽一樣。多一分力量支持，發揮上一定會好過孤身上陣」。提到家人，莫宛螢突然眼眶泛淚，感激對方全力支持自己追夢。
莫宛螢期望透過全新套路，突破自我，「我在5年前較注重表現自己，像肢體方面，要將表演框架拉到好大、動作要好靚，但現在希望由內而外的表達情感，希望大家看到我的進步」。她表示自己亦有參考劇情，把自己代入軍師角色，表現出運籌帷幄的感覺。
至於早前在成都世大運贏得男子太極劍金牌及太極拳銅牌的許得恩，在亞運將角逐男子太極拳太極劍全能。他將會第2次出戰亞運，又指心態比起上屆大有轉變，「我在5年前較年輕，抱着想衝、想一鳴驚人的心態參加亞運。不過，我今屆心態有變，希望珍惜和享受代表港隊的機會」。
由於武術是主觀及富藝術性的表演項目，因此許得恩期望專注表演，放下爭標壓力，「我的目標是要玩得開心，好好享受比賽」。至於同樣於世大運有牌落袋的劉子龍及沈曉榆，亦有類似想法，後者表示：「戰畢世大運後，我希望抱輕鬆態度面對亞運，因為這對我的發揮更好」。
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