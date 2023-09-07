金球獎｜C朗20年來首落選最後30人名單　稱與美斯的競爭關係已結束　曼城7將入圍 (18:32)

C朗自2003年起連續入選金球獎最後30強名單，但這走勢在今年終告一段落。這名現效力沙特聯球隊艾納斯的38歲葡萄牙隊隊長，今晨出席歐洲國家盃外圍賽作客斯洛伐克的賽前記者會上談及，他與美斯的競爭關係已成歷史，「喜歡我的球迷不一定要討厭美斯，反之亦然。即使我們不再於歐洲征戰，但我們已改變了足球歷史，受到全世界尊重，彼此的成就會一直流傳下去」。C朗又稱縱使與美斯不是朋友，15年來未曾共進晚餐，但皆互相尊重。

而今屆金球獎30強名單中，有12名英超球員入選，當中上季榮膺「三冠王」的曼城成大戶有7人入選，包括射手艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪、祖利安艾華利斯、魯賓戴亞斯及新加盟守將加華度爾，今季轉投巴塞隆拿的前隊長根度簡亦有入選。當中夏蘭特與帶領阿根廷隊勇奪世界盃冠軍、今夏轉投國際邁阿密的球王美斯，被視為今屆金球獎大熱人選。

今夏由拿玻里轉投拜仁慕尼黑的韓籍中堅金玟哉，則取代國家隊隊友孫興慜，成名單中唯一亞洲球員。至於上季表現出色如拉舒福特、基亞利殊、安素費南迪斯、拉菲爾利亞奧、法蘭基迪莊及洛迪高高斯等則榜上無名。

至於被譽為U21金球獎的Kopa獎，10名候選人包括祖迪比寧咸、穆斯亞拿、加維、柏迪、卡馬雲加、沙維西蒙斯，以及新加盟曼聯的丹麥隊前鋒賀隆特等。

2023年金球獎30人侯選名單：

祖利安艾華利斯、奇雲迪布尼、魯賓戴亞斯、加華度爾、艾寧夏蘭特、洛迪卡斯簡迪、貝拿度施華（曼城）

馬田奧迪加特、布卡約沙卡（阿仙奴）、奧拿拿（曼聯）、穆罕默德沙拿（利物浦）、達米安馬天尼斯（阿士東維拉）

祖迪比寧咸、雲尼斯奧斯祖利亞、莫迪歷（皇家馬德里）、根度簡、羅拔利雲度夫斯基（巴塞隆拿）、基沙文（馬德里體育會）

哈利卡尼、穆斯亞拿、金玟哉（拜仁慕尼黑）、高路梅安尼、基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）

域陀奧森漢、基華拉斯基利亞（拿玻里）、拿達路馬天尼斯、尼高路巴列拿（國際米蘭）

美斯（國際邁阿密）、賓施馬（伊蒂哈德）、耶辛尼保奴（希拉爾）

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