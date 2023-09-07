美網｜鄭欽文負莎芭倫卡8強止步　憧憬亞運「新鮮體驗」　艾卡拉斯偕麥維迪夫闖4強 (17:04)

初次殺入大滿貫8強的鄭欽文，首盤以1：6大敗，次盤雖有改善，但最終仍以4：6告負，被次號種子莎芭倫卡淘汰出局，而後者亦得以連續5個大滿貫闖入4強，將與17號種子姬絲爭入決賽。姬絲也以6：1、6：4打敗溫網冠軍禾祖素娃，繼嘉奧芙後，成為另一躋身準決賽的東道主球手。

鄭欽文因上圈淘汰上屆亞軍查比雅而被寄予厚望，賽後卻明白與頂尖球手在實力上有距離。20歲的她說：「對方的發球非常強悍，發球速度接近一些男球員了，這讓我感覺接發球非常困難。我嘗試退到靠後的位置去接發球，但效果還是不好。」她稱將會加強訓練，彌補不足，尤其要增加擊球的力量，提高一發成功率。她又回應即將首次參加亞運的感受道：「我（成為職業球員後）第一次在主場、在眾多中國球迷面前打球，非常期待。」

男單8強方面，頭號種子卡路士艾卡拉斯以6：3、6：2、6：4擊敗12號種子阿歷山大薩維利夫，將惡鬥3號種子丹尼麥維迪夫。麥維迪夫則以6：4、6：3、6：4淘汰8號種子俄羅斯同胞羅比夫後，投訴在32℃的濕熱天氣下比賽「是會有球員死亡的」。

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