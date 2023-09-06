澳門直擊｜不丹作客爆冷一球挫澳門取逾4年首勝　主帥稱下月世盃外目標贏港足 (23:26)

不丹隊此戰有上月轉戰印尼球會斯里維加亞的星將辰卓堅贊（Chencho Gyeltshen），因備戰下周日印尼乙組聯賽開鑼未隨隊。不過，該隊仍然有兩名快翼卡馬索南（Karma Sonam）及堅加旺楚克（Kinga Wangchuk）頻頻左右交替位置，在邊線利用速度及盤扭突破製造威脅。隊長滕津諾布（Tenzin Norbu）則在中場串連，指揮球隊嘗試從後場組織，保持控球權。

澳門隊31分鐘曾由前鋒艾美達頭槌將皮球送入網內，但旁證指越位在先判「詐糊」，久攻不下，結果於41分鐘反被不丹打開紀錄，卡馬索南左路突破後底線傳中，前鋒謝特姆南傑近門撞入，助客軍半場領先1：0。急需反撲的澳門隊，換邊後早段再有艾美達禁區內接應傳中射高失機。之後擁有較多具威脅埋門的則是客軍，先後在55分鐘有仙德拉多吉（Tsendra Dorji）的近門快射，以及卡馬索南的30多碼笠射均告中楣。不丹隊最終仍抵住澳門隊尾段強攻，繼2019年6月在世盃外首圈主場1：0小勝關島隊後，相隔逾4年再取得國際賽勝仗。

不丹隊已完成本月的國際賽期，下仗即面對港足。主帥佩瑪賽後透露，大軍不少球員才20歲出頭，經驗稍為不足，已料到世盃外對港足會是硬仗，「始終港足在首圈的排名是較高，我們回到集訓營會加以模擬實戰，屆時定必全力以赴」。他又透露曾看過港足今年3月作客馬來西亞及6月迎戰泰國隊的比賽片段，儘管承認球隊會被看低一線，「還是會期待勝利來臨，我們目標是打敗港足」。

港足將於10月12及17日，先主場後作客對不丹隊；兩軍2015年曾在世界盃亞洲區外圍賽次圈分組賽相遇，當時港足分別主場大勝7：0及作客小勝1：0。不丹隊現於世界排名位居第185，較149名的港足低36名。

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