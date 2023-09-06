籃球世盃｜基傑奧斯阿歷山大獨取31分　加拿大11分挫斯洛文尼亞首闖4強 (22:27)

由效力NBA達拉斯獨行俠的球星盧卡當錫領銜的斯洛文尼亞隊，與奧克拉荷馬雷霆當家球星基傑奧斯阿歷山大領軍的加拿大隊上演對攻戰，半場打成50：50平手。加拿大隊在下半場初段加強防守，打出一段11：0攻勢取得領先，加上盧卡當錫於末節中段吞下第2次技術犯規被逐離場，最終加拿大在阿歷山大攻下全場最高的31分，以100：89擊敗斯洛文尼亞，將於周五4強與塞爾維亞隊爭入決賽。

至於世界排第11的德國在頭場與拉脫維亞隊形成拉鋸戰，至末節初段德軍打出一段8：0攻勢，將領先優勢擴大至雙位數，縱使拉脫維亞在尾段力追分差，最終仍以79：81落敗。德國晉級後將在4強對美國隊。落敗的斯洛文尼亞與拉脫維亞，則轉戰明日舉行的名次賽，分別對立陶宛及意大利隊。

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