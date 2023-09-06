親吻風波︱西足總事發逾兩周後道歉　雯絲湯美成首個女「狂牛」女主帥　韋達斥遭解僱不公平　 (19:00)

西班牙隊於8月20日女足世界盃決賽挫英格蘭隊首次封后，同時掀起親吻風波序幕。46歲的魯比奧斯當日頒獎禮期間，在中場珍妮花靴莫素不情願的情况下強吻對方，事件往後不斷發酵，足壇與外界紛紛譴責，引起全球憤慨。魯比奧斯最終上周一被國際足協（FIFA）停職，甚至傳言西班牙足總和國家隊亦會受罰，但西足總續無行動回應。

然而，在西班牙首相桑切斯上周六再就親吻風波發聲，稱「我們的女球員贏了兩次勝利：首次是在球場上，現在是在給世界上一次男女平等的課堂」後，西足總臨時主席柏度洛查今晨發出聲明，「對世界盃決賽期間，以及和之後發生的令人完全無法接受的行為……致上最誠摯的道歉」，並稱「這對西班牙足壇、運動界、社會與全球足壇和運動界價值，造成非常巨大的損害……尤其是西班牙女足」，又向FIFA及歐洲足協（UEFA）致歉。

西足總昨將於2015年開始領軍西班牙女足的教頭佐治韋達革職，今晨委任韋達的副手雯絲湯美「坐正」領軍，令她破天荒成為西班牙女足首個女主帥。41歲的她球員時代司職中場，於2003至05年間為國家隊出賽4次，曾效力的球會有奧維多、利雲特和巴塞隆拿。她自2018年起擔任「狂牛」女足助教。

42歲的的韋達說：「在取得一切成就之後，付出了一切……我問心無愧……但我不明白這一點，我不應被解僱的。」他向來與魯比奧斯關係要好，在女足世盃掄元後，獲對方承諾獲得一份4年新約，據報年薪由16萬歐元（約135萬港元）急升逾兩倍至50萬歐元（約420萬港元）。韋達又提及靴莫素道：「我認識她已16年。我知道她和家人現在都很艱難。我知道她正在等待這一切結束。」

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