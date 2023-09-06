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西甲｜格連活特參與基達菲首操　受熱情款待爭相合照　總監稱不擔心借用引發外界抗議 (17:35)

格連活特今晨（6日）亮相外借加盟基達菲的發布會，步入球場即獲球迷熱烈掌聲歡迎，亦首開腔稱很高興來到這支西甲球隊。基達菲體育總監魯賓雷耶斯稱，不擔心借入格連活特會引發外界抗議，主教練保達拉斯稱會盡力協助這名21歲英格蘭前國腳重拾狀態。

格連活特昨落實新一季將披上基達菲12號球衣，今晨亮相球隊發布會，以及參與自2022年2月後首課職業球會正式操練時，受到球迷熱情款待，更有球迷自製紙牌歡迎這名21歲英籍鋒將，亦有球迷手持紙牌要求索取其球衣，甚至爭相要求合照。初到貴境的格連活特亦有為球迷簽名，並首度開腔談加盟，「很高興來到這裏，我已經回復訓練4至5個月，現在能夠和隊友一起訓練的感覺很好」。格連活特的女友Harriet Robson亦現身阿方素佩雷斯球場，還在網上展示為孩子買了印上「Daddy」的基達菲12號球衣。

此外，基達菲另外兩名新借將、西班牙籍左閘迪亞高域高及中場奧斯卡洛迪古斯亦於發布會亮相。主教練保達拉斯稱，格連活特在法律上無罪，「他是世界級球員，我們會盡力協助他回復最佳水平」；體育總監魯賓雷耶斯稱，不擔心借入格連活特會引起抗議，又稱職責只是關注足球，「我們簽下一名與迪亞高域高和奧斯卡洛迪古斯一樣的球員，僅此而已」。基達菲現於西甲以4分排第14名，國際賽期後將於本月17日主場對奧沙辛拿，格連活特有望披甲。

另外，早前曾表明若格連活特留隊就不再支持曼聯的英國著名女主持Rachel Riley，再在社交網批評近日捲入家暴案的曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯，「這是令人髮指的行為，球會沒有人事前調查過球員嗎？這次球會必須安排反家暴的專家參與調查」。

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