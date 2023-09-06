英超｜曼聯傳賣盤煞停市值暴跌55億　創上市11年來單日最大跌幅紀錄 (16:14)

上月曾傳格拉沙家族同意以60億鎊（約590.7億港元）將曼聯賣給潛在買家包括卡塔爾前總理兒子、卡塔爾伊斯蘭銀行（QIB）主席Sheikh Jassim開設的「92基金會」，或英國首富拉特克里夫的英力士集團（INEOS），但據悉格拉沙家族考慮到各項經濟因素後，將「紅魔」的標價提高到100億鎊（約984.5億港元），故令交易暫時煞停。

此消息一出後，曼聯的股價昨即見下跌，且跌幅一度超過21%，到收市時稍收窄到18.22%，但已是球會上市11年以來錄得的單日最大跌幅，每股報19.35美元（約152港元），市值跌至31.55億美元（約247.4億港元）。在盤後交易時段，曼聯股價回升3.1%，每股報19.95美元（約156.5港元）。對於要價比起卡塔爾財團的出價有巨大落差，一眾曼聯球迷及投資者對此甚為不滿，連球會名宿加利尼維利亦稱格拉沙家族叫價「離譜」，同時批評對方一直只視曼聯為「玩具」。

曼聯賣盤一事受挫連帶股價急跌，或令2005年起入主球會的格拉沙家族再成箭靶，曼聯球迷經常指摘他們令球會債台高築，故不時在球會主場奧脫福球場高舉反格拉沙家族的橫額，也曾在2021年因有意加入歐洲超級聯賽事件而佔領球場，令當時對利物浦的英超賽事延期。

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