友賽｜港足明作客柬埔寨　求破入球荒爭一年首勝　安達臣陳肇鈞拒輕敵 (14:50)

港足於今年3月及6月踢了4場友賽1和3負，連同去年9月底主場0：0悶和緬甸隊已連續5場不勝，且5仗只入1球，更是來自對新加坡隊的烏龍球，上次勝仗已為去年9月21日主場閉門友賽2：0勝緬甸隊。世界排名149名的港足，如今面對排名176的柬埔寨隊，過去7年5次交手4勝1和往績明顯佔優，力爭結束不勝重返勝軌。

港足於2019年9月世界盃外圍賽曾作客柬埔寨，當時只憑中場陳俊樂的入球踢成1：1，如今再次來到柬埔寨首都金邊的奧林匹克體育場比賽，效力中超球隊梅州客家的右閘茹子楠因病未有隨隊缺陣。主帥安達臣今日（6日）在賽前記者會上強調，賽事不易應付，「我上任港足主教練後只有一次對過柬埔寨隊，就是去年在印度的亞洲盃外圍賽（勝3：0），但我知道上次來柬埔寨是打和1：1，加上對手有新教練和新球員，所以將是一場困難比賽，球隊要做足準備全力出戰，包括已有去了解對手的強項和弱點」。被問到港足目前陣容有不少入籍兵，安達臣稱選擇是最好的球員，「我們也不是唯一這樣做的亞洲球隊，印度、泰國、菲律賓和馬來西亞都是這樣，目的都是提升球隊水準」。他說，希望透過今仗及下周一主場對文萊隊的賽事，從中揀選最佳陣容，從而迎接10月中世界盃外圍賽首圈兩鬥不丹隊。

港足今次在港只能操練一課就起程，隊長黃洋重申作客比賽難應付，但提及面對柬埔寨及文萊這類排名比港足低的對手，一定要取勝而回，「球員都跟了安達臣的踢法一段時間，相信表現會愈來愈好，未來兩場踢法會有少許微調」。他認為艾華頓加入對港足幫助很大，「他個人能力很強，在前場能夠創造很多機會，我們現在就是入球能力要加強下，相信他在可以解決問題」。

入籍兵費蘭度稱很高興可相隔一年重返港隊，感覺目前狀態不錯，又稱不介意出任左閘還是其他位置，會聯同過去曾在東方做隊友的艾華頓攜手協助爭勝。雖2人在上季港超煞科對壘時曾在場上衝突，費蘭度透露就此事已彼此道歉，「當時我們都想贏，現在我們會盡全力，一起協助香港隊取得勝利。艾華頓一定能夠幫助到港隊，令球迷快樂」。

近期在港超連續兩場入球的中場陳肇鈞稱，雖去年曾3球大勝柬埔寨，該仗他亦有建功，但認同對方不易應付，「他們不高，但身體質素很強韌，控球能力也很強。上次作客打和1：1，我認為當時他們表現比我們好，但我認為港足現時是最成熟階段，主教練來了一年半，新踢法能夠製造更多入球機會，希望明仗能好好表現」。

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