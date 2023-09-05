西甲｜都大與西甲合作　明夏逾百商學院學生赴西班牙遊學　港西甲足校推薦3小將學法 (21:38)

都大與西甲賽會合作後，經過3年疫情，於早前5月底至6月初，終可派首批李兆基商業管理學院的運動及康樂管理學3年級生到西班牙遊學，除了到西甲商學院參與14日海外課程，還參觀了多間西甲球會及觀看西甲賽事，包括馬德里體育會、西維爾、華倫西亞、維拉利爾及貝迪斯，從中了解球會運作。都大商學院院長區啟明稱，學生在過程中可了解足球行業如何從娛樂及商業角度運作，「很多學生起初認識西甲以為只是足球，其實還可以涉及到如何商業運作及危機管理等，當地職員很仔細地分享」。

此外，香港西甲足球學校繼早前安排17歲小將范棨軒到馬德里學法一周，香港西甲足校執行總監鄧皓禮提及，最近再推薦3名年齡14至16歲的學員到馬德里升學及參與足球訓練，分別為14歲的陳傑智及源昊，以及16歲的鄧希諾，當中陳傑智正隨港足U15到中國青島出戰東亞足協U15錦標賽。鄧期望他們留學到18歲後，屆時在當地能爭取到職業球會合約。

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