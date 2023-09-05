杭州亞運｜港馬術隊歷來最龐大陣容征戰　五朝元老蕭頴瑩爭衛冕　首伙隊友兼戰團體賽 (18:40)

亞運馬術項目將於本月26日至下月6日假杭州桐廬馬術中心舉行，由11名騎手組成的團隊，將分別出戰盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽，今次也是港隊首次於3個項目同時出戰個人及團體賽事。

蕭穎瑩在上屆雅加達亞運贏得盛裝舞步個人賽，她坦承衛冕之路有一定壓力，但仍會全力以赴，「我將會成為眾人要擊敗的目標，但只有要相信自己，你的坐騎才會相信你並願意配合」。她續指，過去幾屆只出戰個人賽，很高興今屆有隊友一起角逐團體賽。

除了蕭穎瑩，林立信、何苑欣及賴楨敏曾於亞運贏牌的騎手，亦會以老帶新與多名新秀出戰今屆亞運。參與場地障礙賽的賴楨敏直言備戰理想，與新合作的馬匹I am Special正處於磨合階段，「牠對聲音較敏感，有時要戴耳套幫助專注比賽，但我們最近成績不錯，在過去幾個比賽中只跌過1個欄」。

林立信和何苑欣皆會出戰兩項，前者表示近日到意大利和荷蘭比賽，讓馬匹適應比賽氣氛。後者則指歐洲天氣酷熱，加上團隊會讓馬匹在加溫的跑步機上適應天氣，因此相信在杭州作賽不成問題，她續指盛裝舞步爭標對手將會是中國、日本和南韓隊，「但我們是遇強愈強」。副領隊羅倩儀透露，騎手和馬匹將分兩批出發，首批在下周一起程，經過檢疫後於21日抵達杭州，次批則於一周後到埗。

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