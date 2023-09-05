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轉會｜拉莫斯拒沙特球會高薪挖角　相隔18年重返母會西維爾 (17:56)

前西班牙國腳中堅沙治奧拉莫斯，落實相隔18年後重返母會西維爾，簽約1年。至於比利時國腳恩歷克卡拉斯高，則以1500萬歐元（約1.2億港元）從馬德里體育會轉投沙特阿拉伯球會艾沙比。

37歲的沙治奧拉莫斯曾是西維爾青訓一員，2004年2月正式升上一隊，1年半間共為球隊上陣49場並攻入3球，並於2005年夏天轉投皇家馬德里並效力至2021年，及後加盟巴黎聖日耳門（PSG）至今夏約滿。這名前西班牙國腳中堅成為自由身後，吸引多支球會競逐，包括沙特聯球會伊蒂哈德。據報拉莫斯若接受伊蒂哈德的報價，年薪將高達2000萬歐元（約1.6億港元），但他最後選擇重返母會西維爾，年薪約200萬歐元（約1600萬港元），較伊蒂哈德的報價低約九成。拉莫斯表示為能重投母會感快樂，並盼能盡快做出貢獻。西維爾目前於西甲3戰全敗排榜尾。

至於曾效力中超大連一方（現稱大連人）的30歲翼鋒卡拉斯高，今（5日）選擇再度離開馬德里體育會赴亞洲掘金。沙特聯球會艾沙比以1500萬歐元向馬體會收購這名比利時國腳，雙方簽約3年，他將穿起23號球衣。

另外，效力熱刺的中場尼當比利及中堅達雲臣山齊士加盟土超加拉塔沙雷，當中尼當比利以外借方式轉投，達雲臣山齊士則以950萬歐元（約8000萬港元）加盟加拉塔沙雷。

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