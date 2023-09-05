英超｜曼聯翼鋒安東尼涉家暴案　遭巴西國家隊剔出今期大軍 (15:23)

今年6月，安東尼被前女友卡華琳指控在她去年懷孕期間遭對方家暴，透過律師控告至少3項罪名，包括發送恐嚇及威脅信息、將對方禁錮反鎖在家，以及虐打造成對方乳房和手指受傷，對方於本周一向巴西傳媒再提交證據，公開二人的WhatsApp對話，包括安東尼疑似道歉，以及女方報稱遭毆打手指受傷的相關照片，令事情再度鬧大。

巴西足總事後發聲明，稱由於安東尼相關事情被公開及需要調查，為保護據稱受害人、球員、巴西隊及巴西足總，安東尼已剔出今期國家隊名單，位置由加比爾捷西斯補上。巴西隊將於周六早上出戰世界盃南美洲區外圍賽對玻利維亞隊，然後下周三對秘魯隊。

安東尼則透過個人社交網發文回應，重申前女友的指控失實，自己才是「失實指控的受害者」，「警方的調查正受司法保密，我無法公開所有內容，但我可以百分百肯定，這些指控都是失實的。我與卡華琳都曾有言語侮辱，但我從未做過任何身體攻擊，而且無論是供詞還是採訪，她每次都提出不同版本的指控。因此我將全力配合巴西當局對這宗案件的調查，我相信調查結果將會證明我是無辜的」。曼聯稱此事未有調查結果時，暫拒絕回應。

另邊廂，過去一年同捲入家暴案的曼聯球員格連活特，日前落實外借到西甲球會基達菲一季後，已向新東家報到並展示新球衣亮相，這名21歲英格蘭前國腳將披上12號球衣，據報外借條款包括可於明年1月提早終止合約的選項。

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