杭州亞運｜韓籍新帥誓領港佩劍隊爭金　何思朗初戰盼「取回上屆錯失的經驗和獎牌」 (21:43)

在佩劍隊的4男、4女劍手中，僅羅浩天和歐倩瑩有亞運經驗，前者在2014及18年亞運共得3銅，後者於2010及14年亞運得1銀2銅。至於香港男佩一哥何思朗在5年前因在本地賽事擲頭盔、被罰黑牌兼停賽，最終錯失雅加達亞運席位，他直言經一事長一智，亦要面對以前犯下的過錯，「這是很好的教訓，沒有那件事，就沒有現在的我，那一課上得值得」。

何思朗在7月世界賽首闖16強，世界排名也升上新高第30，他直言在剛完成的賽季打出生涯最佳表現。對於杭州亞運，他亦期望放開打，並笑言「我想取回上屆錯失的經驗和獎牌」。

韓籍教頭李旭宰執教經驗豐富，曾領韓國隊贏得2012年倫敦奧運佩劍團體賽金牌，對於今次領軍出戰亞運，他也期望麾下能踏上頒獎台最高一級。男子佩劍隊將於月中赴韓集訓，李教練與劍手除了在劍道上訓練，亦會要求團隊一起吃飯，「這樣我們可以更了解彼此，不只得打劍，也能令團隊氣氛更好」。

至於女佩港隊以梁洛文、朱詠翹及薛雅齊3名「千禧後」掛帥，日前在亞洲賽的女佩團體賽摘銅，李教練對她們在杭州亞運也信心十足，「我不能透露太多，但請拭目以待，她們必定令各位大吃一驚」。

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