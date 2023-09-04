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杭州亞運｜劍擊港隊24人出征　總教練盼奪隊史首金　江旻憓：希望我的價值不只建立在獎牌上 (21:02)

香港劍擊隊今午（4日）在體育學院會見傳媒，分享備戰杭州亞運的情况。總教練鄭兆康期望港將在今屆拿下隊史首金，男子花劍及女子重劍個人賽將於開幕禮翌日舉行，被視為爭標大熱的星將張家朗和江旻憓同樣劍指金牌，惟後者直言：「為港增光是我的使命，但希望我的價值不只是建立在獎牌之上」。

杭州亞運劍擊賽事將於本月24日開鑼，港隊今屆派出12男、12女出戰杭州亞運，男花的張家朗、蔡俊彥及女重的江旻憓、佘繕妡在個人賽打頭陣。張家朗於東京奧運奪金後，一直被視為港隊的獎牌希望，第3次出戰亞運的他，笑言壓力反而較過去更輕，「今次沒太大壓力，一來不計（巴黎奧運）積分，二來已經參加過兩次，應要好好享受」。

張家朗在上屆雅加達亞運個人賽的港隊「內訌」負崔浩然摘銅，並於團體賽收穫銀牌，他在今屆亞運期望個人賽和團體賽雙線衝金；而男花港隊上月在世界賽歷史性摘下團體賽銅牌，也令他增添信心與中、日、韓等勁旅比拼，「亞運不計（巴黎奧運）積分，希望大家可以放開打，衝擊到他們的話，對之後的積分賽都很有幫助，向他們證明要小心港隊」。

張家朗上月在世大運收穫雙金後，享受了一周難得的假期，他坦言對恢復狀態大有幫助，「疫情後很多比賽賽程有改變，不像過往有固定的時間比賽，今年感覺更累。這個星期的休息真的可以令自己放鬆，能好好的『叉電』」。

至於女重一姐江旻憓上屆亞運贏得雙銅，她不諱言想贏得金牌，有感為港增光是其使命，也是運動員的責任。不過，現時世界排名第2的她，不願單靠獎牌反映自身價值，「希望我的價值，不只是建立在獎牌之上。之前我受傷時，都有想過如果我打不到劍、贏不到金牌、我不是世界排名第一，那麼我是甚麼？我對自己期望愈來愈高，打出一場真正令我滿意和開心的比賽，變得愈來愈難，但這也令我更加努力」。

江旻憓在本賽季表現出色，而她直言尤其滿意在5月的哥倫比亞大獎賽和6月亞洲賽的表現，「以前我的起伏很多，我今季成績穩步上揚，也會好擔心不知何時跌下來，所以迫得自己好緊，但我亦會享受這分壓力。我在亞洲賽對自己期望好高，心態跟亞運相似，（對獎牌）志在必得的期望和信心應該要有，但也要明白不是每次都肯定可以贏冠軍，怎去控制心態很重要」。

香港劍擊隊上屆亞運贏得2銀6銅，總教練鄭兆康期望眾將臨場發揮出應有水準，在今屆有所突破，贏得隊史首金，「我們的運動員具備這能力，張家朗和江旻憓都贏過亞洲冠軍，港將在世界賽、世界盃、大獎賽等更高水平的比賽都獲獎。港隊在歷屆亞運未曾奪金，我的願望是今屆有所突破」。

香港劍擊代表隊名單

男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

男子重劍：何瑋桁、吳浩天、周澤軒、方凱申

男子佩劍：何思朗、羅浩天、陳樂熹、周頌羲

女子花劍：陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄

女子重劍：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望

女子佩劍：歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薛雅齊

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