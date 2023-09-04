港足︱安達臣冀艾華頓助解入球荒　安永佳無緣鬥文萊　米高或趕及主場上陣 (20:20)

艾華頓去年居港滿7年後，申請入籍近一年，上周終取得特區護照，成為這次港足大軍唯一「新丁」。他稱希望為香港奉獻「100%努力」，又透露自2015年來港後，已萌生代表港足的夢想，冀透過這次入選回饋香港，「香港過去8年給予我很多機會，是時候換到我作出貢獻」。在理文主要司職右翼的他，今在操練中曾被安帥分配到左翼，然而他稱仍屬意在右路作戰，「大家都知道，我最喜歡和最擅長的位置是右翼。若教練安排我到其他位置，我也準備就緒」。

港足近3場友賽均落敗兼顆粒無收，艾華頓的入籍或可解入球荒的燃眉之急。安達臣承認，其加入對球隊至關重要，「我們前線需要更具質素、速度更快、在門前更有把握力的球員，雖不想讓他太大壓力，但我們需要他」。他又強調，本月兩仗友賽重點，是為下月對不丹隊的世界盃亞洲區外圍賽首圈，並透露會派員考察對方周三晚作客友賽澳門隊，「我們要習慣主攻，並重新感受贏波的感覺，在面對不丹隊前提升士氣」。

這次決選名單中，包括後衛梁諾恆、茹子楠及前鋒安永佳共3名外流中國聯賽球員，3人今日均已回港報到出席操練。安達臣透露安永佳因周六要返回所屬球會廣西平果哈嘹出戰中甲，未能參與主場對文萊隊一戰。不過，他另透露效力德丙恩高斯達特二隊的非裔準入籍前鋒米高，或在本周取得特區護照，有機會趕及下周一主場演處子戰，「他有速度和力量，以及很好的射門觸覺，希望他屆時可填補安永佳提早離隊的空缺」。

此外，安達臣本月底將帶領港足出戰杭州亞運，惟早前公布的決選名單中，效力中超浙江隊的梁諾恆及大連人的勞烈斯不獲放人無緣參戰後，香港足總早前補選標準流浪後衛李毅凱及深水埗中場顏卓彬兩名超齡球員，但安帥今透露最終挑選理文中場胡晉銘，與李毅凱及原在名單內的安永佳，為最終3名超齡球員。梁諾恆承認，球會去年底已拒放行參加本月底亞運，「個人是想踢（亞運）的，畢竟在所在城市舉行亞運，但無辦法始終撞了球會比賽，除了聯賽還有亞冠盃，希望到時可現場支持港隊，無男、女足都希望能夠入場睇」。對於緊接兩場友賽，他稱對上兩個國際賽4仗都有失球，身為後衛期望可零失球。此外，安達臣稱因與傑志出戰亞冠分組賽賽期相撞，已獲對方通知將不會讓陳晉一出戰亞運，另一「藍鳥」小將前鋒潘沛軒則獲放行。

港足大軍明早將啟程前往柬埔寨首都金邊，準備香港時間周四晚上8時在當地的國家奧林匹克運動場的友賽，周五返港後續備戰下周一迎戰文萊隊。

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