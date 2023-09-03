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籃球世盃｜西班牙負加拿大衛冕失敗　美國6分不敵立陶宛吞首敗 (23:52)

男子籃球世界盃今（3日）續上演，加拿大隊在L組生死戰，憑奧克拉荷馬雷霆當家球星基傑奧斯阿歷山大攻下全場最高的30分，以88：85淘汰衛冕軍西班牙隊晉級8強。而美國隊則以104：110不敵立陶宛隊，吞今屆世盃首敗。

西班牙與加拿大隊賽前均3勝1敗，是役勝方將晉級8強，而兩軍開賽初段形成拉鋸戰，「狂牛」一度取得6分領先優勢，「楓葉軍」則憑效力NBA紐約人的前鋒RJ巴列特在首節獨取11分咬住比分，兩軍首節打和21：21。狂牛在次節中段打出一段7：0的攻勢，半場領先48：38。

加拿大隊下半場初段回敬一段17：4的攻勢，一度反超前55：52，但狂牛則憑辛迪艾達馬個人連取8分取回領先優勢，加拿大隊則在末節打出27：12，當中阿歷山大個人獨取13分，最終以88：85反勝衛冕失敗的西班牙隊，晉級8強，同組的拉脫維亞隊則憑全隊5名球員得分上雙，以104：84大勝巴西隊，與加拿大隊攜手晉級8強。

至於賽前已確定晉級8強的美國隊在次圈J組最後一場賽事，首節便落後立陶宛隊12：31，雖然美軍在次節一度收窄落後差距至13分，惟及後被對方打出一段8：2的攻勢，半場落後37：54 。美軍在下半場展開反撲，回敬一段15：2的攻勢，但最終無以為繼，以104：110落敗，吞今屆世盃首敗，勝出的立陶宛則5戰全勝。

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