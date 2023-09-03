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籃球｜香港金牛主場負安徽文一無緣晉級　首戰NBL季後賽止步 (22:32)

香港金牛今晚（3日）在灣仔修頓室內場舉行的全國男子籃球聯賽（NBL），隊史首度主場出戰季後賽，主場以92：109不敵安徽文一，在三場兩勝制下，以直落兩場出局，完結本賽季。

NBL季後賽假上周五掀起戰幔，金牛憑常規賽第8趕上季後賽尾班車，惟這支NBL新軍在隊史首場季後賽力戰下，以99：113不敵安徽文一，金牛返回主場迎生死戰，張小倫、惠龍兒、楊和等人亦有入場觀賽。

安徽文一在台籍控衛蔣淯安兩度跳投得手，加上田澤皓三分中鵠，打出一波11：0攻勢，令金牛甫開賽即陷劣勢。雖然後備上陣的梁兆華貢獻5分，但主隊頻頻失誤並遭對手反擊得分，首節落後17：30。

金牛洋將甘普次節多次鏟籃得手，一度領軍追至26：34，但客軍洋將鄧蒙在外圍開火，單節獨得10分，加上約翰遜和蔣淯安裏應外合，半場已將領先優勢擴至58：43。

金牛下半場未見起色，球隊在第3節幾乎啞火，塞爾登外投內切轟入12分也獨力難支，終以92：109告負，無緣晉級。表現搏命港將楊睿騏此役貢獻9分，亦盡力守住台將蔣淯安，對於首次征戰NBL，他坦承尚有很大進步空間，期望下季表現更好。至於班主錢濤則明言會好好準備新球季，續為香港球迷帶來精彩的賽事。

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