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英超｜英超3將「戴帽」28年來首次　夏蘭特孫興慜偕18歲新星建殊功　曼城熱刺白禮頓大捷 (20:05)

英超第4輪（2日）爆發「入球之夜」，連同今晨白禮頓碰紐卡素一戰，6場共出現26個入球，當中衛冕球隊曼城及熱刺分別攻入富咸及般尼5球大勝一場，前者亦成今季聯賽唯一4戰全勝之師。另同日有3名球員包括「藍月」前鋒艾寧夏蘭特、熱刺隊長孫興慜及白禮頓18歲鋒將艾雲費格遜上演「帽子戲法」，則是28年來的首次。

曼城在主場靠前鋒祖利安艾華利斯及後衛尼敦阿基各入一球，加上艾寧夏蘭特在下半場連中三元，在主場以5：1大破曾由添列姆一度追平的富咸，以4戰得12分續居榜首。今季首次「戴帽」的艾寧夏蘭特說：「我們今場開始時較草率，但完結得很好，這是場重要勝利」。至於今季在哈利卡尼轉會拜仁慕尼黑而升任熱刺隊長的孫興慜也大打爭氣波，在球隊作客大勝般尼5：2一仗亦斬獲3球，除在今季英超開齋外，孫興慜已累計攻入106個英超入球，一口氣超越103球的基斯坦奴朗拿度（C朗）及104球的杜奧巴的紀錄。熱刺目前4戰得10分。

至於今晨（3日）白禮頓主場勝紐卡素3：1一戰，「海鷗」憑艾雲費格遜包辦球隊3球，領銜擊退上季殿軍「喜鵲」。白禮頓主帥迪沙比賽後對該名18歲的愛爾蘭籍前鋒讚不絕口，「他的進步對我們來說十分重要，他有力成為歐洲其中一名最佳射手」。白禮頓賽後4戰得9分。

值得一提的是，上次在同一英超比賽日有3名球員「戴帽」，需要追溯至28年前的1995年9月，當日分別是利物浦的科拿、布力般流浪的舒利亞及列斯聯的耶保亞，分別對保頓、高雲地利及溫布頓各攻入3球。

其他報道：C朗入第850球兼獻兩助攻　艾納斯贏5：1凱旋　豪言入球陸續有來

相關字詞﹕英超 曼城 艾寧夏蘭特 富咸 熱刺 孫興慜 般尼 白禮頓 艾雲費格遜 紐卡素 編輯推介

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