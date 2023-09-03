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港超︱北區4：1大勝深水埗開齋　首用VAR　張廣然成首名「受害者」 (19:09)

港超今午（3日）上演「地區打吡」，賽前兩連敗的深水埗在主場深水埗運動場迎戰均業北區，此役為港超首場應用視像裁判（VAR）的賽事，當中今季從傑志外借至深水埗的張廣然在上半場尾段的入球被VAR推翻。最終北區憑後備入替的黃偉國梅開二度，助球隊以4：1大勝深水埗，取得港超首勝。北區主教練梁志榮稱半場不用落後猶如放下心頭大石，並為全取3分感高興。

原定於首輪港超便使用的VAR，因未能在賽事開始前30日獲國際足協（FIFA）發批文，加上香港日前受超強颱風「蘇拉」吹襲，導致昨兩場港超延期，延至今日首度面世。今仗場地質素未受颱風影響，並吸引652名球迷入場。上仗作客慘負流浪0：9的深水埗此戰首起用挪威籍中堅拿亞，上輪輪空的均業北區正選陣容則只作出1個變動，由王力威代替羅港威。

北區開賽4分鐘便憑馬圖斯頭槌先開紀錄，落後的深水埗5分鐘後扳平，尼高拉斯接應柏羅邦橫傳頂成1：1。深水埗在17分鐘憑張廣然在禁區外勁射破網，但主裁判潘晉傑到場邊檢視VAR後指主隊有球員越位，所以入球無效，張廣然成港超啟用VAR後首個「受害者」。

易邊後VAR第2次出動，北區的馬圖斯疑似被顏卓彬從後侵犯，球證以VAR檢視是否需要出示紅牌，但最終無進一步行動。北區在75分鐘憑黃偉國在門前接應林樂勤橫傳撞入，加上倒戈的羅港威及黃偉國在88及94分鐘的入球，最終北區作客以4：1大勝深水埗，取得隊史港超首勝，後者則開季三連敗。

本仗一共使用兩次VAR，皆有在臨時搭建的熒幕向球迷解釋檢查的理由，惟沒有展示最終決定，而成港超啟用VAR後首個「受害者」的張廣然對入球被推翻感失落，「始終這原本是我在港超的首個入球，但最重要是公正，如果這場沒有VAR，就不知道會不會被判越位」。

北區主教練梁志榮稱半場不用落後猶如放下心頭大石，「不可以說VAR幫了我們，但半場不用落後令我們輕鬆很多，始終落後和平手的想法會十分不同，而關鍵是後備球員在入替後的執行力不錯」。他又為全取3分感高興，「外間皆形容兩間球會是同級球隊，我們只是希望能夠盡力入球，因我們知道對方後防在某些時間會出現漏洞，而球員又能做到賽前部署，整體表現理想」。

另邊廂，大埔在主教練李志堅停賽下，憑陳肇鈞完場前補時絕殺，以1：0擊敗標準流浪，連續兩場奠勝助大埔兩連捷。

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