籃球世盃｜日本5戰3勝收官寫隊史　亞洲最佳身分奪巴黎奧運入場券 (22:20)

日本隊今於名次賽O組迎戰佛得角隊，雖打完首節落後17：19，但日本次節單節取得33分反超前。第3節續擴大領先優勢，惟在末節進攻突然「啞火」，前7分鐘未能得分被追近，至最後兩分多鐘憑對手一次技術犯規，在罰球線取得該節首分，加上歸化中鋒約舒亞賀堅遜在最後1分鐘連取6分，攻下全場最高29分，加上22歲新星「日本居里」富永啟生三分球8投6中，命中率高達75%，全場攻下22分，領銜以80：71擊退佛得角，今屆以5戰3勝2負作結，以亞洲最高名次，取得巴黎奧運入場券。

至於出戰名次賽M組的中國隊，甫開賽就被另一主辦國菲律賓隊打出一段10：2攻勢，國家隊及後回敬一段12：0攻勢反超前，雙方及後形成拉鋸戰，中國隊在半場領先40：39。

惟國家隊在第3節多次失誤，加上菲軍效力NBA猶他爵士的歸化兵佐敦克拉遜單節連入5個三分球，領軍打出27：2攻勢，個人攻下全場最高34分。最終中國隊以75：96大敗，以1勝4負結束世盃之旅，並緣盡明夏巴黎奧運。同組的南蘇丹隊則以101：78擊敗安哥拉，5戰3勝2負，成為本屆成績最佳非洲國家，贏得隊史首張奧運入場券。

明日賽事方面，兩支在J組4戰全勝的球隊，美國和立陶宛隊將於晚上8時40分對決。而L組的加拿大、西班牙、巴西及拉脫維亞隊目前皆3勝1敗，前兩者將於晚上9時30分對戰，後兩者將於傍晚5時45分對決，此兩役的勝方將出線最後8強。

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