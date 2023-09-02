轉會｜曼聯壓哨日簽4將借走格連活特　巴塞借葡萄牙兩國腳　高路梅安尼加盟PSG (18:50)

歐洲主流聯賽的夏季轉會窗已於今晨（2日）相繼關閉，當中英超列強紛紛壓哨增兵。其中曼聯在最後一日簽入4名球員，包括成功借用費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特及簽回老將後衛莊尼伊雲斯。至於利物浦亦從拜仁慕尼黑羅致賴恩格雲貝治，完成中場重組。
曼聯於轉會窗關閉前一日積極增兵，繼簽入費倫巴治門將巴恩迪亞後，再有今夏隨隊的35歲老將後衛伊雲達回巢簽約一年 ，以及成功借用熱刺左閘利古朗及費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特。其中27歲摩洛哥國腳岩拉伯特，據稱今夏由6月起拒絕多隊歐洲列強及沙特聯球隊邀請，一心只想加盟曼聯，與曾在荷甲烏德勒支共事的領隊坦夏格故劍重逢，最終趕及在轉會窗接近關閉前完成交易，以先借後買形式加盟，據報借用一季費用為1000萬歐元（約8500萬港元），明夏「紅魔」有權以最高達2500萬歐元（約2.12億港元）買斷。
這名中場悍將在去年卡塔爾世界盃助摩洛哥隊打入4強，他在曼聯官網稱，「為了這一刻我必須要等待，我總是傾聽內心想法，現在我終於為夢想的球會效力。我是個很有激情的球員，我想將這種能量帶到球隊，我會在每次代表球隊比賽時付出一切。我很清楚坦夏格喜歡如何工作以及他對球員的要求。我知道他能幫助我發揮出最大能力」。
此外，曼聯在最後一刻將格連活特外借到西甲球會基達菲，據報這名21歲英格蘭前國腳小將一度接近加盟意甲球隊拉素，但最終落戶西甲，而紅魔在外借期間將會繼續承擔其大部分薪酬，以示繼續支持對方。
另邊廂，利物浦落實從拜仁慕尼黑簽下賴恩格雲貝治，這名21歲荷蘭國腳簽約5年，轉會費4000萬歐元（約3.39億港元），再加500萬歐元浮動條款。連同「紅軍」此前簽入阿歷斯麥亞里士打、蘇保斯拉爾及遠藤航後，完成中場重組。但富咸中場祖奧包連夏則最後一刻轉投拜仁失敗。而熱刺則獲諾定咸森林青訓翼鋒班倫莊遜加盟，簽約6年披22號球衣，據報轉會費為4700萬歐元（約4億港元）。
至於法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）則成為轉會窗壓哨的「標王」，以9000萬歐元（約7.6億港元)羅致德甲法蘭克福24歲射手高路梅安尼，簽約5年披23號球衣，將與基利安麥巴比及早前加盟的奧士文尼迪比利組成法國國腳鋒線。而上季西甲冠軍巴塞隆拿，亦在最後一刻借用兩名葡萄牙國腳各一季，曼城閘衛祖奧簡斯路及馬德里體育會前鋒祖奧菲歷斯，不設買斷條款。
歐洲轉會窗壓哨日主要交易：
球員 轉會 轉會費（歐元）
高路梅安尼 法蘭克福→巴黎聖日耳門 9000萬
班倫莊遜 諾定咸森林→熱刺 5500萬
賴恩格雲貝治 拜仁慕尼黑→利物浦 4000萬
伊巴謙辛格利 燕豪芬→諾定咸森林 3000萬
伊禾比 愛華頓→富咸 2500萬
洛賀丁 阿仙奴→水晶宮 460萬
赫臣奧杜爾 車路士→諾定咸森林 350萬
莊尼伊雲斯 李斯特城→曼聯 免費
卡拉臣 阿積士→國際米蘭 免費
安祖卡路爾 雷丁→艾米恩斯 免費
祖奧簡斯路 曼城→巴塞隆拿 借用
祖奧菲歷斯 馬德里體育會→巴塞隆拿 借用
格連活特 曼聯→基達菲 借用
蘇夫恩岩拉伯特 費倫天拿→曼聯 借用
利古朗 熱刺→曼聯 借用
森比盧干加 阿仙奴→盧頓 借用
奧歷治 AC米蘭→諾定咸森林 借用
盧卡祖域 費倫天拿→AC米蘭 借用
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