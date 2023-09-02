轉會｜曼聯壓哨日簽4將借走格連活特　巴塞借葡萄牙兩國腳　高路梅安尼加盟PSG (18:50)

曼聯於轉會窗關閉前一日積極增兵，繼簽入費倫巴治門將巴恩迪亞後，再有今夏隨隊的35歲老將後衛伊雲達回巢簽約一年 ，以及成功借用熱刺左閘利古朗及費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特。其中27歲摩洛哥國腳岩拉伯特，據稱今夏由6月起拒絕多隊歐洲列強及沙特聯球隊邀請，一心只想加盟曼聯，與曾在荷甲烏德勒支共事的領隊坦夏格故劍重逢，最終趕及在轉會窗接近關閉前完成交易，以先借後買形式加盟，據報借用一季費用為1000萬歐元（約8500萬港元），明夏「紅魔」有權以最高達2500萬歐元（約2.12億港元）買斷。

這名中場悍將在去年卡塔爾世界盃助摩洛哥隊打入4強，他在曼聯官網稱，「為了這一刻我必須要等待，我總是傾聽內心想法，現在我終於為夢想的球會效力。我是個很有激情的球員，我想將這種能量帶到球隊，我會在每次代表球隊比賽時付出一切。我很清楚坦夏格喜歡如何工作以及他對球員的要求。我知道他能幫助我發揮出最大能力」。

此外，曼聯在最後一刻將格連活特外借到西甲球會基達菲，據報這名21歲英格蘭前國腳小將一度接近加盟意甲球隊拉素，但最終落戶西甲，而紅魔在外借期間將會繼續承擔其大部分薪酬，以示繼續支持對方。

另邊廂，利物浦落實從拜仁慕尼黑簽下賴恩格雲貝治，這名21歲荷蘭國腳簽約5年，轉會費4000萬歐元（約3.39億港元），再加500萬歐元浮動條款。連同「紅軍」此前簽入阿歷斯麥亞里士打、蘇保斯拉爾及遠藤航後，完成中場重組。但富咸中場祖奧包連夏則最後一刻轉投拜仁失敗。而熱刺則獲諾定咸森林青訓翼鋒班倫莊遜加盟，簽約6年披22號球衣，據報轉會費為4700萬歐元（約4億港元）。

至於法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）則成為轉會窗壓哨的「標王」，以9000萬歐元（約7.6億港元)羅致德甲法蘭克福24歲射手高路梅安尼，簽約5年披23號球衣，將與基利安麥巴比及早前加盟的奧士文尼迪比利組成法國國腳鋒線。而上季西甲冠軍巴塞隆拿，亦在最後一刻借用兩名葡萄牙國腳各一季，曼城閘衛祖奧簡斯路及馬德里體育會前鋒祖奧菲歷斯，不設買斷條款。

歐洲轉會窗壓哨日主要交易：

球員 轉會 轉會費（歐元）

高路梅安尼 法蘭克福→巴黎聖日耳門 9000萬

班倫莊遜 諾定咸森林→熱刺 5500萬

賴恩格雲貝治 拜仁慕尼黑→利物浦 4000萬

伊巴謙辛格利 燕豪芬→諾定咸森林 3000萬

伊禾比 愛華頓→富咸 2500萬

洛賀丁 阿仙奴→水晶宮 460萬

赫臣奧杜爾 車路士→諾定咸森林 350萬

莊尼伊雲斯 李斯特城→曼聯 免費

卡拉臣 阿積士→國際米蘭 免費

安祖卡路爾 雷丁→艾米恩斯 免費

祖奧簡斯路 曼城→巴塞隆拿 借用

祖奧菲歷斯 馬德里體育會→巴塞隆拿 借用

格連活特 曼聯→基達菲 借用

蘇夫恩岩拉伯特 費倫天拿→曼聯 借用

利古朗 熱刺→曼聯 借用

森比盧干加 阿仙奴→盧頓 借用

奧歷治 AC米蘭→諾定咸森林 借用

盧卡祖域 費倫天拿→AC米蘭 借用

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