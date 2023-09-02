友賽︱港足公布9月國際賽23人決選　新入籍兵艾華頓首入選　費蘭度重返港隊 (17:57)

港足將於下周一開操備戰本月兩場友賽，包括7日晚作客柬埔寨隊，以及11日晚上8時在香港大球場迎戰文萊隊，今日公布23人決選名單中，除了有3名外流中國聯賽的安永佳、茹子楠及梁諾恆，周四正式宣布領取特區護照、原籍巴西的32歲翼鋒艾華頓首次入選，聯同艾華及重返港隊的費蘭度等入籍兵在列。33人初選名單中，效力中超大連人的中堅勞烈斯，港超球隊標準流浪的3名球員李毅凱、林衍廷及梁興傑均未在列。主場對文萊隊票價160元、特惠票40元，將於下周一早上10時起於快達票平台發售。

至於原定今日兩場港超，冠忠南區對港會、東方對傑志，香港足球總會表示，由於天文台表示8號烈風或暴風信號會在下午4時前維持，兩仗均延期舉行，補賽日期將稍後公布。而明日3場港超，包括下午3時深水埗主場對均業北區、大埔主場對流浪，以及傍晚6時晉峰在青衣運動場對香港U23，若賽前5小時仍懸掛3號或以下颱風訊號，足總稱會按既定程序在賽前視察場地，檢查並確認是否適合如常舉行比賽，最新資訊盡快在網上公布。而除了大埔對流浪，其餘兩仗將首次使用VAR（視像裁判）系統。

港足9月友賽23人決選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、謝家榮 (大埔)

後衛：羅素、費蘭度、陳晉一、艾里奧 (傑志)、徐宏傑 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：黃洋、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：孫銘謙 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、張憙延、艾華頓 (理文)

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