歐聯｜夏蘭特膺UEFA最佳球員　認怕哥迪奧拿多過父親　高爾彭馬投車路士簽約7年 (16:44)

艾寧夏蘭特在是次的選舉中得352分，拋離次席得227分的美斯125分。他去夏加盟曼城，上季各項賽事為球隊上陣53次攻入多達52球，當中36個英超入球，更令他成為歐洲金靴獎得主。同樣躋身是次UEFA年度最佳球員選舉十大的曼城球員，尚有中場奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪及已轉會巴塞隆拿的前隊長根度簡。

至於最佳女球員得主是西班牙國腳中場邦瑪蒂，25歲的她上季帶領巴塞隆拿成為聯賽和歐聯「雙冠王」，而早前更協助國家隊首奪世界盃冠軍，並是金球獎得主。

夏蘭特上季比賽期間不時被主帥哥迪奧拿呼喝，他回應害怕哥帥抑或其父多點的問題時說：「好問題，我必須承認有時較害怕哥迪奧拿，但有時爸爸也令我有點害怕。但無論如何，我不是在投訴。我喜歡被哥帥呼喝，因他知道我缺少了一些東西，所以嘗試提醒我。他的目的在於使我能成為更優秀的球員。」

此外，英超唯一開季3戰全勝之師曼城明晚主場迎戰富咸時，將續有迪布尼及守將史東斯因傷避戰，後衛文路爾艾簡治則因身體不適上陣成疑，並有新星翼鋒高爾彭馬轉投車路士，簽約7年至2030年，據報轉會費為4500萬鎊（約4.5億港元），同時落實狼隊25歲葡萄牙隊翼鋒馬菲奧斯紐尼斯加盟，簽約5年，據報轉會費6200萬歐元（約5.28億港元）。而富咸的葡萄牙國腳中場祖奧包連夏據稱受到拜仁慕尼黑垂青。

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