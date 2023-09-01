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英超｜雙紅壓哨簽兵　利物浦將簽格雲貝治完成中場重組　曼聯勢借熱刺左閘利古朗 (15:36)

歐洲五大聯賽轉會窗將於香港時間明晨（2日）6時關閉，英超雙紅曼聯及利物浦皆簽入「壓哨兵」。據報「紅軍」即將完成與拜仁慕尼黑荷蘭籍中場賴恩格雲貝治的交易，雙方將簽約5年，轉會費為4000萬歐元（約3.4億港元）；而「紅魔」為解左閘荒，據指已與另一英超球會熱刺達成協議，借用該隊26歲西班牙後衛利古朗一季，同時正與時間競賽，望在「關窗」前簽入今季未曾為意甲球會費倫天拿上陣的中場蘇夫恩岩拉伯特。

利物浦今季有多名中場離隊下，繼阿歷斯麥亞里士打、蘇保斯拉爾及遠藤航後，紅軍在轉會窗關閉前，再從拜仁慕尼黑簽下賴恩格雲貝治，這名在阿積士成名的中場上季轉投拜仁後未受重用，全季只曾3次正選上陣，據指利物浦將這今夏第4名新兵簽約5年，轉會費4000萬歐元，再加500萬歐元浮動條款。

另邊廂，由於曼聯左閘勞基梳爾因肌肉受傷料要休戰10周，杜維爾馬拉西亞亦未傷癒，故球隊正鬧左閘荒，一度要由右閘達洛特串演，早前有傳曼聯有意從車路士外借已「失寵」的古古列拿，惟最終或因「藍戰士」要求500萬鎊（約5000萬港元）借用費，加上他日前在英格蘭聯賽盃上陣而擱置，故改為借用利古朗一季。據悉，是次外借不含租借費，但曼聯要支付利古朗全部薪酬，但有條款可以明年1月「退租」。此外，紅魔亦正努力簽下費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特，有指費倫天拿已批准這名27歲摩洛哥國腳到曼市體測。而水晶宮昨正式落實曼聯門將甸恩軒達臣加盟，簽約5年，轉會費約2000萬鎊，而紅魔已簽入土耳其費倫巴治門將巴恩迪亞作為填補人選。

另外，季前曾傳過將成曼聯7號球衣主人的新星阿歷真度加拿祖，雖今季首3仗仍穿上其沿用的49號，但這名19歲阿根廷隊小將在社交網上載跟友人穿上印有自己名字的17號球衣，似是預告將於轉會窗關閉後轉號碼。

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相關字詞﹕英超 曼聯 利物浦 利古朗 熱刺 費倫天拿 拜仁慕尼黑 編輯推介

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