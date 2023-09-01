歐聯抽籤｜PSG入死亡F組惡鬥多蒙特A米紐卡素　曼聯遇拜仁對卡尼 (01:00)

隨着本周中完成歐聯附加賽，32支分組賽球隊塵埃落定，今屆根據成績和歐戰系數分列4個檔次再分配到8組。第一檔次由上屆歐聯冠軍曼城及歐霸冠軍西維爾，聯同飛燕諾及賓菲加等7大聯賽冠軍組成。重返歐聯的曼聯和阿仙奴，以及西甲亞軍皇家馬德里則被列入第2檔次。

今屆由兩位名宿祖高爾及艾比度出席抽籤儀式，今夏失去兩大球星美斯及尼馬的PSG最終陷入「死亡F組」，將要惡鬥德甲亞軍多蒙特、意甲殿軍AC米蘭及英超第4紐卡素，「喜鵲」意籍中場辛度東拿利及PSG門將基安盧基當拿隆馬將倒戈AC米蘭；拜仁慕尼黑抽中遇上曼聯，聯同哥本哈根及加拉塔沙雷同處A組；阿仙奴在B組對手為西維爾、燕豪芬及朗斯。皇馬在C組要面對意甲冠軍拿玻里，其餘兩隊為布拉加及柏林聯。至於衛冕的曼城則相對抽到好籤，在G組對手為RB萊比錫、貝爾格萊德紅星及年青人，今夏天價加盟曼城的克羅地亞隊後衛加華度爾即倒戈萊比錫。

歐聯分組賽將於本月19日至12月13日展開，決賽於明年6月1日在溫布萊球場舉行。

2023/24年歐聯分組賽抽籤結果

A組：拜仁慕尼黑（德國）、曼聯（英格蘭）、哥本哈根（丹麥）、加拉塔沙雷（土耳其）

B組：西維爾（西班牙）、阿仙奴（英格蘭）、燕豪芬（荷蘭）、朗斯（法國）

C組：拿玻里（意大利）、皇家馬德里（西班牙）、布拉加（葡萄牙）、柏林聯（德國）

D組：賓菲加（葡萄牙）、國際米蘭（意大利）、薩爾斯堡（奧地利）、皇家蘇斯達（西班牙）

E組：飛燕諾（荷蘭）、馬德里體育會（西班牙）、拉素（意大利）、些路迪（蘇格蘭）

F組：巴黎聖日耳門（法國）、多蒙特（德國）、AC米蘭（意大利）、紐卡素（英格蘭）

G組：曼城（英格蘭）、RB萊比錫（德國）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、年青人（瑞士）

H組：巴塞隆拿（西班牙）、波圖（葡萄牙）、薩克達（烏克蘭）、安特衛普（比利時）

其他報道：體育︱新任體育專員黃德森首要任務跟進體育園施工 提升體育總會企業管治水平

其他報道：籃球世盃｜中國挫安哥拉取今屆首勝 日本再演熱血反勝挫委內瑞拉

其他報道：杭州亞運｜空手道隊派歷來曼強陣容出戰 總教練：若有4至5面獎牌是夢幻佳績

其他報道：港足｜申領近一年 理文翼鋒艾華頓終獲發特區護照入籍 主帥曾昭達：三贏局面

其他報道：港超︱奧地利國腳恩查參與傑志首操 盼在亞洲顯實力 稱可跟金信煜合作攻堅