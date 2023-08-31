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體育︱新任體育專員黃德森首要任務跟進體育園施工　提升體育總會企業管治水平 (18:43)

新任體育專員黃德森履新逾一周，今午與傳媒茶聚。出身運動員及有體育總會經驗的他稱，首要任務除了跟進啟德體育園施工進度，同時提及要提升各體育總會的企業管治水平，從而專業化吸引年輕人入行注入新思維。

58歲的黃德森（Sam）上周二出任體育專員，他在工作第8天與傳媒茶聚。由以往做運動員，如今做體育專員，他承認感覺責任重大，「要認識全港所有體育發展，工作需時適應，希望用我過去做運動員和教練、在港協和體育總會的經驗服務社會」。他稱短期目標盡快融入團隊後，未來一年重要任務則是跟進預計明年底前竣工的啟德體育園進度，「施工有按計劃進行，進度無落後。當然個天都要幫下手，不要咁多雨水期」，他說為確保場館運行暢順可用作2025年粵港澳合辦的全運會，事前會安排3個場館至少共舉行5場測試賽，「也是好機會展示給全世界看到香港終於有咁大的主場，可容納5萬人的主場館，外型就像可親眼見到東方之珠，相信香港人都會感到自豪」。

黃德森出身滑浪風帆運動員，2000年轉任港隊教練，退役後曾在港協暨奧委會任職，2017年任香港業餘冰球總會執行總監，去年轉任香港乒乓總會行政總監。他提及香港各體育總會的企業管治要再提升，稱港協已成立小組及正制定指引，將提供框架讓總會跟隨，亦希望透過專業化，讓年輕一代以至家長，看到香港體育發展是有前景，「希望可吸引更多年輕人入行，令體育業界年輕化，用新思維幫體育總會發展」。他認爲目前體院精英項目分級及資助制度已非常成熟，但可探討做更多科學化，如能否與體院合作透過科技選才，提高找到精英運動員的青苗子，又透露港協與港府討論過加強教練培訓，「要有好運動員，就要投入好的教練」。

早前香港冰球協會就播錯國歌風波與港協多次互發聲明「隔空交火」，黃德森承認雙方在溝通上「可能可再做好點」，但相信在制定核對國歌及區旗指引後，各總會已熟習流程，相信同類事件不會再發生，「我覺得每個人都要尊重區旗和國歌，這是不容置疑」。

黃德森其妻為香港首名奧運金牌得主李麗珊，「風之后」於1996年奧運奪金後受訪曾說「香港運動員唔係垃圾」，傳頌一時。時隔27年，黃德森稱這句說話在香港「已成歷史」，「我以前做運動員的年代，經常聽到做運動員是無前途。當年做運動員基本上是無資助，個時我要清銀行戶口去歐洲博一轉學新技術，在亞洲賽爭成績，入體院精英項目，試過要瞓沙灘或紮營準備比賽，但這個年代已經過去」。他稱現在香港運動員資助和體育發展都有明顯改善，「我覺得體育運動都需要明星，香港獎牌運動員亦年輕化，給了年輕人希望，同時帶出訊息給香港年輕人和父母，投身體育業已不同以前」。

港隊在下月底杭州亞運將派出歷來最龐大陣容，黃德森曾於1994及98年亞運兩奪銀牌，他祝願亞運港將能夠取得想要的成績。不過亞運港隊近期連番爆出資格風波，其中男子籃球港隊「被退賽」，黃德森稱港協及籃總仍在努力爭取，希望最終有正面結果；至於男子沙灘排球港將資格爭議，他稱港協給各總會的選拔指引清晰，「好不幸今次溝通出現不暢順的情况，總會要發放好資訊，運動員自己也要更新，溝通上一定有改善空間」。

相關字詞﹕體育 體育專員 黃德森 體育總會 啟德體育園 編輯推介

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