籃球世盃｜中國挫安哥拉取今屆首勝　日本再演熱血反勝挫委內瑞拉 (21:30)

早前在分組賽3戰全敗的中國男籃，今轉戰名次賽面對非洲球隊安哥拉，眾將手感火熱，其中前鋒胡金秋上陣31分鐘10投8中，攻入全場最高20分，而陣中NBA球員的入籍兵李凱爾亦貢獻17分，終領銜以83：76力克安哥拉隊，拿下今屆首勝，後日將鬥另一亞洲球隊菲律賓，續為以今屆最佳成績亞洲球隊取得巴黎奧運資格而戰。

曾在分組賽破宿命首挫歐洲對手的日本隊，今則在名次賽首仗面對委內瑞拉隊，雖然球隊大部分時間落後，但第4節憑比江島慎獨取17分，包括4記三分球，一舉領銜反超前，這名後備兵攻入全場最高23分，加上NBA戰將渡邊雄太及新星河村勇輝分別貢獻21及19分，終領銜日本隊再次上演熱血反勝，以86：77拿下今屆第2勝，奧運資格爭奪戰續佔先機，後日將轉戰佛得角隊。

另外，次圈首輪將於明日開打，力爭6度奪冠的美國隊將面對黑山隊，衛冕的西班牙隊則遇拉脫維亞隊。至於有NBA當紅球星盧卡當錫領銜的斯洛文尼亞隊，則要惡鬥同為爭標分子、日前以今屆最佳大洋洲代表取下巴黎奧運入場券的澳洲隊。

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