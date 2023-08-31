明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

籃球世盃｜中國挫安哥拉取今屆首勝　日本再演熱血反勝挫委內瑞拉 (21:30)

男子籃球世界盃今（31日）上演名次賽，中國隊在4名球員得分上雙下，以83：76擊敗哥拉隊，拿下今屆首勝。至於東道主之一的日本隊則在另一場名次賽再度上演熱血反勝，以86：77擊退委內瑞拉隊，拿下今屆第2勝，在巴黎奧運資格的亞洲球隊爭奪戰續佔先機。

早前在分組賽3戰全敗的中國男籃，今轉戰名次賽面對非洲球隊安哥拉，眾將手感火熱，其中前鋒胡金秋上陣31分鐘10投8中，攻入全場最高20分，而陣中NBA球員的入籍兵李凱爾亦貢獻17分，終領銜以83：76力克安哥拉隊，拿下今屆首勝，後日將鬥另一亞洲球隊菲律賓，續為以今屆最佳成績亞洲球隊取得巴黎奧運資格而戰。

曾在分組賽破宿命首挫歐洲對手的日本隊，今則在名次賽首仗面對委內瑞拉隊，雖然球隊大部分時間落後，但第4節憑比江島慎獨取17分，包括4記三分球，一舉領銜反超前，這名後備兵攻入全場最高23分，加上NBA戰將渡邊雄太及新星河村勇輝分別貢獻21及19分，終領銜日本隊再次上演熱血反勝，以86：77拿下今屆第2勝，奧運資格爭奪戰續佔先機，後日將轉戰佛得角隊。

另外，次圈首輪將於明日開打，力爭6度奪冠的美國隊將面對黑山隊，衛冕的西班牙隊則遇拉脫維亞隊。至於有NBA當紅球星盧卡當錫領銜的斯洛文尼亞隊，則要惡鬥同為爭標分子、日前以今屆最佳大洋洲代表取下巴黎奧運入場券的澳洲隊。

相關報道：籃球世盃︱中國隊生死戰不敵波多黎各　小組出局轉戰名次賽

其他報道：體育︱新任體育專員黃德森首要任務跟進體育園施工　提升體育總會企業管治水平

其他報道：杭州亞運｜空手道隊派歷來曼強陣容出戰 總教練：若有4至5面獎牌是夢幻佳績

其他報道：港足｜申領近一年　理文翼鋒艾華頓終獲發特區護照入籍　主帥曾昭達：三贏局面

其他報道：港超︱奧地利國腳恩查參與傑志首操　盼在亞洲顯實力　稱可跟金信煜合作攻堅

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 籃球世界盃 世界盃 中國隊 安哥拉隊 日本隊 李凱爾

上 / 下一篇新聞